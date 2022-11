Paris sportifs : les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du dimanche 20 novembre qui en valent le détour.

Football : Giants de New York c. Lions de Detroit

Les Giants de New York sont toujours bien au cœur de la course pour le premier rang dans la section Est de la Nationale, avec un dossier de 7-2, eux qui ont aussi la même fiche lorsque vient le temps de couvrir l’écart imposé par les preneurs aux livres. Ils connaissent beaucoup de succès au MetLife Stadium, où ils ont remporté quatre de leurs cinq matchs. Les Lions de Detroit, eux, ne comptent que trois victoires en 2022, mais ils ont triomphé lors de leurs deux plus récentes sorties. Ils éprouvent toutefois des difficultés sur la route, avec un dossier de 1-3.

Prédiction : Victoire des Giants par quatre points ou plus – 1,85

Football : Texans de Houston c. Commanders de Washington

Les Commanders de Washington ont pris le monde de la NFL par surprise à leur plus récent match, infligeant aux Eagles de Philadelphie leur première défaite de la saison. Ils ont utilisé leur jeu au sol à outrance lors de cette victoire, portant le ballon 49 fois au total, franchissant 152 verges au passage. Les Texans ne comptent qu’une victoire en 2022 et ils ont plié l’échine à leurs quatre plus récents matchs, en plus de perdre chacun de leurs duels à domicile. Ils possèdent aussi la pire défensive de la ligue contre le jeu au sol, permettant 181,8 verges en moyenne.

Prédiction : Plus de 65,5 verges au sol pour Brian Robinson – 1,75

Football : Colts d’Indianapolis c. Eagles de Philadelphie

Les Colts d’Indianapolis ont bien répondu au changement d’entraîneur en triomphant dès le premier match en charge de Jeff Saturday, le remplaçant intérimaire. Ce dernier a d’ailleurs fait confiance à Matt Ryan derrière le centre, lui qui avait été remplacé plus tôt dans la saison par Sam Ehlinger, sous l’ancien régime. La ligne offensive des Colts, la mieux payée de la NFL, a démontré pourquoi elle l’était et le porteur de ballon Jonathan Taylor est revenu à ses habitudes de 2021. Les Eagles de Philadelphie sont toujours à prendre au sérieux malgré le fait qu’ils ne sont plus invaincus. Ce revers a tout de même démontré quelques failles dans leur équipe.

Prédiction : Plus de 45,5 points au total – 1,75