Match émotif en vue pour Jonathan Huberdeau cet après-midi

Les Flames de Calgary poursuivent leur voyage de six matchs avec un arrêt chez les Panthers de la Floride, cet après-midi.

La grande histoire, bien sûr, c’est que les deux équipes croisent le fer pour la première fois depuis la mégatransaction du 22 juillet dernier qui a envoyé Matthew Tkachuk ainsi qu’un choix conditionnel au repêchage à Calgary en retour de Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar, un espoir et une sélection de premier tour.

Voyez le retour de Jonathan Huberdeau en Floride sur les ondes de TVA Sports 2 et sur TVA Sports Direct dès 16h.

«C'est sûr que que l'émotion viendra s'emparer de moi (samedi.), a déclaré le Québécois à l’entraînement de vendredi aux journalistes. Tu te hâtes de jouer ce match. Évidemment, après l'échange, j'ai encerclé cette date-là. Je veux bien faire... je veux qu'on gagne.»

Deuxième meilleur pointeur de la ligue l’an dernier, Huberdeau a été repêché troisième au total par les Panthers en 2011 et a passé 10 saisons avec le club, tandis que Weegar a été sélectionné au septième tour en 2013 et a joué six saisons à Sunrise.

Le patineur de Saint-Jérôme n’a que deux buts en 13 matchs depuis qu’il s’acclimate à sa nouvelle formation en Alberta.

Tkachuk veut en finir

De l’autre côté, Tkachuk affrontera l’équipe qui l’a sélectionné au sixième rang en 2016 et avec laquelle il a participé à 431 rencontres.

L’Américain de 24 ans a jusqu’ici amassé 22 points en 15 sorties, un sommet, avec un rendement de +8.

Commentaires de Matthew Tkachuk la veille du match Flames-Panthers (18 novembre 2022) -

«Je vous mentirais si je disais que ce n'est qu'un match, a admis Tkachuk aux journalistes, la veille. C'est un peu différent d'affronter ton ancienne équipe, mais à la fin, ce n'est qu'un match. C'est un match que notre équipe doit gagner et peu importe si nous affrontons Calgary ou une équipe de l'autre conférence ou Tampa ou un rival, ça n'a vraiment pas d'importance.

Il admet que ce match constitue une façon d'en finir avec la transaction.

«Nous avons besoin de gagner. Vous savez, c'est très spécial pour moi, sachant à peu près tous ces gars là-bas qui jouent contre eux, ça va être bizarre.»