Les Sénateurs, les nouvelles victimes des Devils

En vertu d’un gain de 5 à 1 contre les Sénateurs à Ottawa samedi après-midi, les Devils du New Jersey ont signé une 12e victoire consécutive.

La troupe de l’entraîneur-chef Lindy Ruff n’a pas subi la défaite depuis le 24 octobre dernier et montre désormais une excellente fiche de 15-3-0.

Contre les «Sens», Erik Haula a ouvert le pointage en avantage numérique lors du premier tiers. Il s’agissait du premier filet du Finlandais dans l’uniforme des Devils, lui qui avait été obtenu dans une transaction réalisée avec les Bruins de Boston en juillet dernier.

«Nous sommes simplement résilients, a analysé Haula pour expliquer les récents succès de son équipe. Notre jeu n’est pas parfait et nous avons été trop confiants par moment. Ils [les Sénateurs] en ont profité pour obtenir des chances de marquer. Mais dans l’ensemble, nous avons connu un bon match. Douze de suite, c’est quelque chose et nous devons en être fiers.»

Nathan Bastian, Jesper Boqvist, Michael McLeod et Yegor Sharangovich ont été les autres buteurs du club de l’heure dans la Ligue nationale. Le dernier de cette liste a par ailleurs fait mouche alors que son équipe se débrouillait avec un joueur en moins.

«J’ai trouvé que c’était une victoire d’équipe, a indiqué Ruff, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale. Tout le monde a produit, nous avons obtenu un but en désavantage numérique de Sharangovich et nos quatre trios ont contribué. Nos défenseurs ont bien fait et notre gardien a fait de gros arrêts à des moments clés.»

C’est Derick Brassard qui a privé le gardien Akira Schmid de son premier blanchissage en carrière. Au deuxième tiers, le vétéran de 35 ans a accepté un relais d’Erik Brannstrom et a déjoué le jeune homme masqué de 22 ans en plaçant la rondelle entre ses jambières.

Schmid a conclu son duel contre les Sénateurs en repoussant 25 rondelles. Il s’agissait de son deuxième match de la saison et d’un neuvième duel dans la LNH.

À l’autre bout de la patinoire, Anton Forsberg a accordé trois réussites sur 18 lancers, en 23 minutes devant la cage des «Sens». Cam Talbot a complété la partie en effectuant 16 arrêts.

Le capitaine des Sénateurs, Brady Tkachuk, a tenu à prendre le blâme pour ce revers.

«C’est de notre faute, parce que nous n’étions pas prêts. C’est de ma faute, parce que je n’ai pas aidé mes coéquipiers à être prêts. Je prends la responsabilité pour cette défaite. Il y a des moments où nous avons bien joué, mais pas suffisamment.»

Les Devils tenteront d’engranger une 13e victoire de suite lundi soir, alors que les Oilers d’Edmonton seront de passage au Prudential Center. De leur côté, les «Sens» visiteront les Sharks à San José la même journée.