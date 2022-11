Malgré 42 tirs au filet et quatre buts, les Canadiens de Montréal n'ont pu venir à bout de la pire équipe de l'Association de l'Est, jeudi, étant défait 6-4 par les Blue Jackets à Columbus.

Le Tricolore a commis plusieurs erreurs coûteuses, si bien que leurs rivaux ont trouvé le fond du filet à six reprises.

• À lire aussi: «J’ai essayé de tourner la page» -Justin Barron

• À lire aussi: «Notre pire période de l'année» - Martin St-Louis

Voilà une situation qui est loin d'impressionner l'ex-joueur des Canadiens Steve Bégin.

«Hier on l’a vu, ils commencent à faire des erreurs coûteuses, des décisions qui sont prises sur lesquelles tu peux te poser des questions, a souligné Bégin, vendredi, lors de l'émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Ce ne sont pas les bonnes décisions. (En) première période, ils étaient flats et ont donné quatre échappées à l’adversaire. Tu ne peux pas faire ça.

«Surtout pour une équipe qui venait de perdre et (qui est) sur la route. Tu te dois d’imposer ton rythme.»

De plus, Bégin a déploré le manque de jeu physique de la part du club montréalais.

«Hier, ils ont terminé la partie avec huit mises en échec, a-t-il continué. Tu ne peux pas arriver de même, (surtout) avec des noms comme Anderson, Gallagher, Dvorak, Kovacevic qui ont 0 mise en échec durant la partie. Tu ne peux pas penser gagner.»

Est-ce que le Bleu-Blanc-Rouge a tout simplement pris les Blue Jackets à la légère?

«Tu ne peux pas arriver dans le hockey moderne et te dire que l’équipe adverse a plein de blessés et que ça va être facile, que tu vas te la couler douce, a analysé Bégin. [...] Les équipes ont beaucoup de profondeur et tu vas te faire avoir.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.