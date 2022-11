Ronaldo et le Portugal sont arrivés au Qatar

L'équipe du Portugal emmenée par son capitaine Cristiano Ronaldo, qui va disputer sa cinquième Coupe du monde, est arrivée dans la nuit de vendredi à samedi à Doha, à moins de 48 heures du coup d'envoi du Mondial-2022.

Le car de la délégation portugaise a gagné peu après minuit le luxueux hôtel situé à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Doha, camp de base de la « Seleçao », acclamé par plusieurs centaines de supporters agitant drapeaux et écharpes, a constaté l'AFP.

« On est un petit pays, mais on va se souvenir de nous, c'est notre année », s’époumone Raquel Madeira, 33 ans, une Portugaise vivant au Qatar.

Ce n'est pas seulement la Coupe du monde de Ronaldo mais celle de tout le Portugal, ajoute à ses côtés sa compatriote Diane Da Silva, 34 ans: « Ils sont une équipe, ils sont professionnels ils vont rester concentrés sur l'objectif » sans se laisser perturber par la tempête soulevée depuis quelques jours par les déclarations de « CR7 » sur son ses relations avec son club de Manchester United, clame-t-elle.

Le Portugal a rallié le Qatar au lendemain de son ultime match de préparation remporté contre le Nigeria (4-0) jeudi à Lisbonne.

Cristiano Ronaldo n'a pas disputé cette rencontre en raison de problèmes gastriques mais a alimenté la chronique toute la semaine par une interview diffusée en plusieurs volets et dans laquelle il a accusé Manchester United de « trahison » et s'en prend sévèrement à son entraîneur, Erik ten Hag.

Ni lui ni ses coéquipiers ne se sont montrés pour saluer la foule nombreuse.

La superstar portugaise âgée de 37 ans et son rival de toujours, l'Argentin Lionel Messi, vont devenir au Qatar les cinquième et sixième joueurs à disputer une cinquième Coupe du monde (après 2006, 2010, 2014 et 2018).

Le Portugal, entraîné par l'expérimenté Fernando Santos, 68 ans, débutera sa compétition contre le Ghana jeudi prochain. Favoris du Groupe H, la Seleçao affrontera ensuite l'Uruguay (28 novembre) et la Corée du Sud (2 décembre).