Moins pire que prévu pour Scott Wedgewood?

Les partisans des Stars de Dallas ont retenu leur souffle jeudi soir quand ils ont vu le gardien Scott Wedgewood tomber au combat en deuxième période.

Malgré son départ sur une civière (à voir dans la vidéo ci-dessus), l’état de santé du portier de 30 ans ne requiert pas de soins à long terme, semble-t-il.

Le journaliste du quotidien «Dallas Morning News» Matthew DeFranks a appris vendredi de la bouche de l’entraîneur-chef Peter DeBoer que la blessure au haut du corps de Wedgewood sera réévaluée quotidiennement.

En réalisant un très bel arrêt du bâton dans le match face aux Panthers de la Floride, l’Ontarien a effectué une torsion de son corps. Au sifflet de l’officiel, il a tout de suite porté une main à son dos. Une civière a été nécessaire pour évacuer le gardien de la patinoire.

«Vous n’aimez jamais voir ça. Nous nous croisons les doigts pour que Wedgewood soit correct», a réagi DeBoer après la rencontre.

Selon la même source, Wedgewood n’a pas patiné à l’entraînement matinal des Stars à Frisco. Il ne devrait pas être en uniforme quand les siens affronteront les Islanders de New York, samedi soir.

Cette saison, l’ancien des Devils du New Jersey et des Coyotes de l’Arizona a maintenu un dossier de 4-3-1 avec une moyenne de buts alloués de 3,23 et un taux d’efficacité de ,904.