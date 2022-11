Quel défenseur écopera lorsque Mike Matheson sera finalement prêt à disputer son premier match avec les Canadiens?

Pour Guillaume Latendresse, il ne fait aucun doute que ce devrait être Chris Wideman.

«Wideman est de trop. Si on a un gars à mettre au ballottage, c’est lui. Il n’est plus utile dans ce qu’on veut faire. J’espère qu’on ne tassera pas Johnathan Kovacevic pour Wideman. Ce serait pour moi faire un pas en arrière», a-t-il affirmé dans sa chronique à l’émission «La Poche bleue le midi», jeudi, sur les ondes de TVA Sports (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Latendresse a souligné que Kovacevic est cependant la solution la plus facile.

«C’est plate pour Kovacevic, mais il est facile à sortir de la formation. Il est comme le Paul Byron de la défensive. Il ne va rien dire. La seule place où il va aller, c’est dans les estrades. Il est à Montréal pour y rester, on ne le mettra pas au ballottage.»

L’ancien attaquant craint que Kovacevic trouverait preneur s’il était soumis au ballottage. Selon lui, il est plus attrayant que Wideman.

«Avec son contrat de trois ans et 2,3 millions de dollars, c’est certain que Kovacevic intéresserait au moins 15 équipes, a avancé Latendresse. C’est un gars qui amène une très belle dimension. Il est fiable et constant.

«Wideman pourrait aider certaines équipes en avantage numérique. Avec son salaire de 750 000$, des équipes pourraient être tentées de prendre une chance. Mais peut-il vraiment aider une formation? Je ne suis pas certain.»

Matheson se rapproche d’un retour, mais il a déjà été annoncé qu’il brillera de nouveau par son absence contre les Blue Jackets à Columbus, jeudi soir. Il pourrait effectuer ses débuts avec le Tricolore samedi contre les Flyers de Philadelphie.

Par ailleurs, Latendresse croit que Michael Pezzetta est placé entre deux chaises depuis le début de la saison, lui qui a joué seulement trois matchs sur 16 jusqu’à maintenant. C’est ce qui expliquerait pourquoi «il se cherche».