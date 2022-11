Warner perd en appel dans sa demande de non extradition aux États-Unis

L'ancien vice-président de la Fifa Jack Warner, suspendu à vie pour corruption, a été débouté en appel dans sa tentative de contester son extradition aux États-Unis, laquelle pourrait donc bien avoir lieu, selon le verdict prononcé jeudi par un tribunal de Londres, à Trinité-et-Tobago.

Ses avocats ont fait valoir que son extradition, réclamée par les États-Unis il y a plus de sept ans, était illégale, plaidoirie rejetée à l'unanimité par le Privy Council de Londres, la plus haute cour d'appel de nombreux pays du Commonwealth.

M. Warner, un des membres du comité exécutif de la Fifa qui a voté en faveur de l'attribution à la Russie et au Qatar des droits d'organisation des Coupes du monde 2018 et 2022, était autrefois l'une des principales figures de proue du football mondial.

Le Trinidadien était au centre du scandale de corruption qui a ébranlé l'instance dirigeante du football mondial en 2015 et conduit à des arrestations par le FBI à Zurich, préalables à la poursuite de plusieurs hauts responsables.

« Dans ses fonctions, il a été un acteur clé dans des stratagèmes impliquant l'offre, l'acceptation et la réception de pots-de-vins, ainsi que d'autres stratagèmes pour gagner de l'argent », avait déclaré le comité d'éthique de la Fifa.

Âgé de 79 ans, Warner a ensuite été inculpé par le ministère de la Justice américain en mai 2015 et un mandat d'arrêt a été émis pour « fraude électronique, racket et blanchiment d'argent » entre autres.

Mais l'ex-président de la Confédération d'Amérique du Nord et des Caraïbes (Concacaf) s'est une nouvelle fois défendu avec combativité dans un communiqué, arguant que les actions en justice contre lui et d'autres personnes étaient liées au fait que les Etats-Unis et l'Angleterre ne s'étaient pas vu attribuer l'organisation des Coupes du monde 2018 et 2022.

Ces deux pays « qui avaient précédemment désignés (en 1994 et 1966), n'ont pas été sélectionnés malgré un lobbying soutenu. Ils n'étaient donc pas satisfaits et ont ensuite lancé une campagne contre la Fifa », a-t-il déclaré.

Warner conteste la demande d'extradition dont il fait l'objet au motif qu'il n'avait « aucun compte bancaire ni aucune propriété aux États-Unis », promettant d'aller au bout de tous les recours possibles, certain « de finir par l'emporter ».