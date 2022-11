Sadio Mané déclare forfait pour le Mondial

La star du Sénégal, Sadio Mané, a déclaré forfait pour le Mondial-2022 en raison de sa blessure au péroné droit, a annoncé jeudi la Fédération sénégalaise.

«Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui (jeudi) nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde», a déclaré le médecin de la sélection, Manuel Afonso, cité sur le compte Twitter du Sénégal.

Le docteur a précisé qu'«une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement» pour opérer le joueur.

Depuis sa blessure le 8 novembre avec son club du Bayern Munich, lors de la victoire contre Brême (6-1), sur un contact avec le défenseur du Werder Amos Pieper, tout a été fait pour soigner le N.10 des «Lions».

Afonso s'est rendu à Munich les 10 et 11 novembre pour ausculter le joueur et consulter à nouveau les IRM (images par résonance magnétique). Il avait été décidé de procéder à de nouvelles IRM jeudi.

Après la blessure, Mané et son entourage avaient d'abord pensé devoir déclarer forfait, avant de reprendre espoir. Et, après la visite du médecin de la sélection, il avait été décidé le 10 novembre de l'inclure tout de même dans la liste de 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde.

Le sélectionneur Aliou Cissé doit désormais lui trouver un remplaçant, il a jusqu'à dimanche, veille de l'entrée du Sénégal dans la compétition, contre les Pays-Bas.