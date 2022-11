Les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du vendredi 18 novembre qui en valent le détour.

Hockey : Canucks de Vancouver c. Kings de Los Angeles

Ces deux formations de la section Pacifique connaissent des débuts de campagne aux antipodes. Les Kings (11-7-1) sont bien installés au deuxième rang de l’Association de l’Ouest, tandis que les Canucks (5-9-3) récupèrent difficilement après une atroce amorce de saison. Les deux seules équipes en action dans la Ligue nationale de hockey vendredi soir ont toutefois un point en commun: elles accordent une tonne de buts! Les Canucks (3,82) et les Kings (3,26) se situent respectivement aux troisième et septième rangs du circuit au chapitre des buts alloués par match.

Prédiction: Plus de 6,5 buts totaux (incluant prolongation et tirs de barrage) – 1,90

Basketball: Rockets de Houston c. Pacers de l’Indiana

Le basketteur québécois Bennedict Mathurin a insufflé un vent d’espoir chez les Pacers, que peu voyaient dans le portrait des séries éliminatoires après 13 matchs. Avec un dossier de 7-6 et deux victoires consécutives, aux dépens des Raptors de Toronto et des Hornets de Charlotte, l’équipe de l’Indiana n’est pas à prendre à la légère. Ayant la troisième attaque la plus productive du circuit, en vertu d’une récolte moyenne de 117,9 points par match, les Pacers devraient être en mesure de s’amuser face aux pauvres Rockets (3-12).

Prédiction: Indiana (Pacers) -5,5 – 1,90

Tennis: Stefanos Tsitsipas c. Andrey Rublev

Ce duel entre les troisième et septième raquettes mondiales promet, puisqu’il permettra au gagnant d’accéder au carré d’as des Finales de l’ATP. Il est difficile de départager ces deux jeunes tennismen, qui ont tous deux baissé pavillon face à Novak Djokovic, mais battu Daniil Medvedev à Turin cette semaine. Rublev et Tsitsipas ont croisé le fer 10 fois sur le circuit de l’ATP, et le Grec a eu l’ascendant à six reprises. Il a notamment remporté leurs deux duels en 2022, des matchs de longue haleine à Madrid et Astana. Peu importe l’issue de cette grande confrontation, dont le gagnant affrontera Casper Ruud en demi-finale, on peut s’attendre à un long match.

Prédiction: Stefanos Tsitsipas 2 manches à 1 – 3,90