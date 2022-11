Lance Stroll rend hommage à Sebastian Vettel

Lance Stroll a rendu hommage à son coéquipier Sebastian Vettel, qui disputera son dernier Grand Prix de Formule 1, à Abou Dabi, avant de prendre sa retraite.

Les deux hommes en sont à une deuxième année de collaboration chez Aston Martin et le quadruple champion du monde a dominé au chapitre des points, avec 79, comparativement à 48 pour son jeune coéquipier.

«Il a été un coéquipier fantastique au cours des deux dernières années, une personne brillante avec qui travailler, un homme dont j'ai beaucoup appris sur la course et la vie, a louangé Stroll, dans un communiqué. Je lui souhaite le meilleur pour sa fille et lui.»

«Ce week-end va évidemment être très émouvant au moment où ma carrière en Grand Prix tire à sa fin. Je suis sûr que cette course me rappellera de nombreux souvenirs heureux des 15 dernières années. Je veux profiter de ma dernière course avec l'équipe et avec tous ceux que j'ai rencontrés durant mon parcours dans le sport.»

Une piste modifiée

Malgré toutes ces émotions, les deux hommes devront se concentrer sur la piste, puisque les enjeux seront grands pour Aston Martin, qui n’accuse que cinq points de retard sur Alfa Romeo dans la lutte pour la sixième place au classement.

Pour l’occasion, ils devront s’acclimater avec quelques changements au tracé mis en place pour favoriser les dépassements. Il s’agira également d’une première course avec la nouvelle génération de monoplaces, moins tourmentée par la perturbation aérodynamique des voitures devant.

«Avec le nouveau tracé, j'espère que nous pourrons bien performer et terminer cette année avec un autre résultat positif», a dit Stroll, qui montre comme meilleur résultat à Singapour une sixième position. Il a par ailleurs terminé six fois en 10e place.

L’année prochaine, il fera équipe avec le vétéran Fernando Alonso, lui-même détenteur de deux titres mondiaux.