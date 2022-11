Floyd Mayweather est-il vraiment le meilleur de tous les temps?

À l'émission «Le dernier round» cette semaine, Russ Anber est de retour de Las Vegas.

On résume le combat de Marie-Ève Dicaire contre Natasha Jonas, on se demande si Mary Spencer est déjà la meilleure boxeuse de sa division et on donne des nouvelles de Christian Mbilli et d’Arslanbek Makhmudov.

Aussi au programme : un débat sur Floyd Mayweather et sa place dans l'histoire de la boxe. Est-il vraiment le meilleur de tous les temps? Voyez ce qu'en pensent nos deux experts dans la vidéo ci-dessus.

Comme d’habitude, on termine le tout en répondant aux questions des fans, dont qui est le meilleur cogneur de l'histoire du Québec? Bonne écoute!