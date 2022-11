Des Ducks plus que boiteux

Avant d’affronter les Jets de Winnipeg, jeudi soir, les Ducks d’Anaheim avaient la triste distinction de représenter l’unique formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) sans une seule victoire en temps réglementaire et le chemin vers une qualification en séries s’annonce cahoteux.

Même si l’équipe californienne l’a emporté 3 à 2 en prolongation aux dépens des Red Wings de Detroit, mardi, elle détient le pire dossier (5-10-1) du circuit Bettman et accuse cinq points de retard sur une place donnant accès aux éliminatoires. Anaheim a récolté deux gains en fusillade et trois autres en temps supplémentaire: le deuxième plus faible total de triomphes acquis en 60 minutes est de trois, partagé par les Sharks de San Jose et les Blue Jackets de Columbus.

Aussi, certaines statistiques ne mentent pas. Entre autres, les Canards affichent le pire différentiel (-25) de buts marqués et concédés. Ils misent sur la deuxième défensive la plus généreuse de la LNH avec une moyenne de 4,31 buts alloués par sortie. Au plan offensif, l’unité d’avantage numérique ne fait rien qui vaille avec un pourcentage d’efficacité de 10,9 %, ce qui lui vaut le 31e rang du circuit Bettman.

Et individuellement, la production se concentre autour de trois joueurs : Troy Terry (19 points), Trevor Zegras (15) et Ryan Strome (11). Tous les autres n’ont toujours pas atteint la dizaine.

Rester positif

En dépit de ce mauvais départ, les Ducks essaient de s’encourager et souhaitent évidemment que leur plus récente victoire constitue le début d’un vent de renouveau.

«Nous avons travaillé fort toute la soirée et nous avons été le meilleur club. Oui, ce fut difficile pour nous dernièrement, mais ce résultat nous rend à l’aise et espérons que nous pourrons voguer sur une bonne séquence», a dit Strome au site NHL.com, mardi.

«Il est toujours compliqué de trouver du positif dans les échecs, sauf que dès le début de la dernière partie, nous prônions une attitude de gagnants, a-t-il aussi mentionné. Les gars à l’intérieur du vestiaire étaient formidables. [...] Dans cette ligue, ce ne sera pas constamment joli et notre jeu a été supérieur à ce que notre fiche indique. Par contre, il faut trouver le moyen de gagner.»

Après son duel de jeudi, Anaheim jouera deux matchs consécutifs chez les Blues de St. Louis, samedi et lundi.