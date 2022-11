Christian Dvorak dans la mire d'une équipe?

Christian Dvorak pourrait-il être échangé d'ici la date limite des transactions?

Renaud Lavoie a soulevé cette possibilité lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Je sais qu'il lui reste deux autres années de contrat, mais c'est un gars qui joue très bien son rôle défensif présentement. C'est surtout ce qu'on lui demande chez les Canadiens de Montréal. S'il continue comme ça, je me demande s'il n'y a pas une équipe qui va cogner à la porte des Canadiens de Montréal pour les libérer de ce contrat.»

Selon le journaliste de la chaîne TVA Sports, la direction des Canadiens ne cherche pas à s'en départir et va exiger un solide retour contre son joueur de centre.

«Je ne dis pas que, chez les Canadiens, on va le laisser partir pour un choix de cinquième ronde. Pas du tout, ce n'est pas ce qui va arriver. On ne donnera pas Christian Dvorak. D'une manière ou d'une autre, Kent Hughes et Jeff Gorton ne donnent aucun joueur. On pensait que Jeff Petry était pour être donné pour une bouchée de pain, ce n'est pas ça qui est arrivé et ça va être la même chose pour Christian Dvorak.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.