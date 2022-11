À VOIR : Et de 1000 pour Phil Kessel!

L’attaquant américain Phil Kessel a déjà battu le record de Keith Yandle en devenant l’homme fer de la Ligue nationale, le 25 octobre dernier, mais il a atteint un plateau tout aussi significatif en disputant un 1000e match consécutif, jeudi, alors que ses Golden Knights de Vegas recevaient les Coyotes de l’Arizona.

Dans l’histoire de la meilleure ligue de hockey au monde, 372 joueurs ont participé à au moins un millier de rencontres. Il n’y a toutefois qu’un seul joueur qui a pris part à 1000 matchs de suite : Phil Kessel.

«C’est beaucoup, 1000 matchs, a-t-il constaté quelques heures avant le duel de jeudi, selon le NHL.com. Évidemment, il faut être un peu chanceux pour atteindre ce plateau. Mais c’est plutôt plaisant.»

Les astres étaient d’ailleurs alignés pour le vétéran de 35 ans, qui a écrit l’histoire face à l’une des cinq équipes avec qui il a joué pendant sa carrière de 1222 matchs, les Coyotes.

«J’ai de bons amis là-bas [en Arizona]. J’ai connu trois bonnes années là-bas. Nous n’avons pas eu les résultats espérés, mais je m’y suis beaucoup plu.»

En trois saisons avec les «Yotes» entre 2019 et 2022, il a inscrit 42 buts et 133 points. Et il n’a évidemment manqué aucun match.