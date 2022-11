Pepe, Alvés, Modric ou Mandanda, les vétérans du Qatar

Le club des 37 et plus: légendes au palmarès à rallonge ou doyens quasi-inconnus, certains « vétérans » de plus de 37 ans arrivent au Qatar pour y disputer probablement leur dernière Coupe du monde. Tour d'horizon des papys footballeurs du Mondial-2022.

Pepe (Portugal, 39 ans)

Au Portugal, il n'y a pas que la légende Cristiano Ronaldo (37 ans) qui fait grimper la moyenne d'âge: l'infatigable Pepe, ancien taulier défensif du Real Madrid avec qui il a remporté trois Ligues des champions et désormais capitaine du FC Porto, s'est fait sa place dans la liste de Fernando Santos.

À 39 ans, Pepe a été touché par une blessure à un genou de fin septembre à début novembre, mais s'est remis à temps pour aller au Qatar.

Il est le troisième joueur le plus capé de l'histoire de la Seleçao, avec 128 matches, soit un de plus que la légende Figo (loin derrière les 191 de CR7).

Crédit photo : AFP

Luka Modric (Croatie, 37 ans)

Lui est passé tout près du sacre en 2018: le maître à jouer du Real Madrid Luka Modric, Ballon d'Or cette année-là, revient avec son brassard de capitaine de la sélection croate pour tenter à nouveau de se frayer un chemin jusqu'en finale.

Étincelant la saison passée malgré son âge, Modric continue de former l'un des meilleurs milieux de terrain au monde avec son comparse allemand Toni Kroos, qui a pour sa part décidé de prendre sa retraite internationale l'été dernier.

Il a largement contribué à rafler la 14e couronne continentale pour la « Maison blanche » en mai dernier.

Crédit photo : AFP

Dani Alvés (Brésil, 39 ans)

La fougue brésilienne n'a-t-elle pas d'âge? Aux côtés de l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain Thiago Silva (38 ans), l'éternel latéral Dani Alvés, 39 ans, fera également partie de l'expédition au Qatar.

Après un bref retour au FC Barcelone de décembre 2021 à juillet dernier, le footballeur le plus titré au monde (45 trophées) a de nouveau traversé l'Atlantique l'été dernier pour atterrir au sein du club mexicain des Pumas UNAM.

Ses derniers sacres ne sont pas si vieux: en 2021, Alvés a remporté le championnat brésilien avec Sao Paulo, et les Jeux olympiques de Tokyo avec la Seleçao. Et, au Qatar, Alvés pourrait ajouter une 31e coupe, la plus belle de toutes, à son immense palmarès.

Crédit photo : AFP

Steve Mandanda (France, 37 ans)

Avec l'iconique Mexicain Guillermo Ochoa (37 ans), qui participera à sa cinquième Coupe du monde, et l'emblématique Allemand Manuel Neuer (36 ans), le gardien de but de Rennes Steve Mandanda (37 ans) sera l'un des portiers vétérans au Mondial.

L'ancien gardien de Marseille ne volera pas la vedette à Hugo Lloris, titulaire dans les buts tricolores et même capitaine des Bleus depuis septembre 2011, mais aura un rôle important à jouer dans la vie de groupe de l'équipe de France.

Crédit photo : AFP

Le doyen: Alfredo Talavera (Mexique, 40 ans)

Le doyen de tous, c'est lui: dans l'ombre de l'emblématique Guillermo Ochoa (37 ans), le gardien de but mexicain Alfredo Talavera, 40 ans depuis le 18 septembre, sera le joueur le plus âgé au Qatar. Ancien équipier de Dani Alvés aux Pumas UNAM, il a rejoint en juillet le club mexicain du FC Juarez.

Au premier match de son troisième Mondial, le 22 novembre contre la Pologne, il sera âgé très exactement de 40 ans, deux mois et quatre jours... mais restera encore loin du record du gardien égyptien Essam El-Hadary, devenu le 25 juin 2018 le plus vieux joueur à disputer un match de coupe du monde, à 45 ans, cinq mois et dix jours.

Crédit photo : AFP

Le plus vieux joueur de champ à avoir disputé un Mondial reste le légendaire attaquant camerounais Roger Milla, à 42 ans, un mois et huit jours lors de sa dernière Coupe du monde, en 1994 aux Etats-Unis.

Au Qatar, le joueurs de champ le plus âgé sera le Canadien Atiba Hutchinson (39 ans), né le 8 février 1983, 18 jours avant Pepe.