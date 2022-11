Paris sportifs : les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu

Voici quatre offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du jeudi 17 novembre qui en valent le détour.

Football : Packers de Green Bay c. Titans du Tennessee

Les Packers de Green Bay ont finalement mis fin à une inquiétante séquence de cinq défaites en battant les Cowboys de Dallas 31 à 28 en prolongation, à leur plus récente sortie. Pour leur part, les Titans du Tennessee, sans être spectaculaires, connaissent une autre excellente saison. Ils ont d’ailleurs gagné six de leurs sept derniers matchs et trônent au sommet de la section Sud de l’Américaine. Ils pourront remercier leur jeu au sol, qui a conclu quatre de leurs neuf rencontres en 2022 avec plus de verges amassées que le jeu aérien. Le porteur de ballon Derrick Henry est encore le point central de ces succès, lui qui a franchi la barre des 100 verges cinq fois cette saison. Les Packers, eux, possèdent la 26e défensive contre le jeu au sol, sur 32 équipes, avec une moyenne de 140,6 verges accordées par match aux équipes adverses.

Prédiction : Plus de 100,5 verges au sol pour Derrick Henry – 1,75

Hockey: Predators de Nashville c. Islanders de New York

Les Islanders de New York sont en train de confondre les plus sceptiques à leur endroit en ce début de saison 2022-2023, eux qui occupent le deuxième rang de la section Métropolitaine, en vertu d’une fiche de 11-6-0. Ils doivent une fière chandelle à leur tandem de gardiens, Ilya Sorokin et Semyon Varlamov, qui n’ont donné que 2,53 buts par match depuis le début de la campagne, la cinquième meilleure moyenne parmi les 32 équipes du circuit Bettman. Les Predators, eux, auront besoin d’une meilleure production offensive pour avoir plus de succès. Leur moyenne de 2,56 filets par rencontre est la troisième pire de la ligue, à égalité avec les Flyers de Philadelphie.

Prédiction : Victoire des Islanders – 1,80

Hockey: Maple Leafs de Toronto c. Devils du New Jersey

Le retour au jeu du gardien Matt Murray a semblé motiver les Maple Leafs de Toronto, qui ont touché la cible cinq fois lors de leur dernier duel, face aux Penguins de Pittsburgh. Ils semblent avoir mis leur mauvais début de saison derrière eux, triomphant cinq fois à leurs sept derniers matchs. Les Devils du New Jersey, eux, sont l’équipe de l’heure dans la Ligue nationale. Ils ont atteint le plateau des 10 victoires de suite à leur plus récente sortie, contre le Canadien de Montréal, et ils bataillent fermement pour le premier rang au classement général.

Prédiction: Victoire des Devils – 2,10