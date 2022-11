Kotkaniemi : les Hurricanes se croisent les doigts

L’attaquant Jesperi Kotkaniemi est loin de livrer la marchandise en offensive cette saison et les Hurricanes de la Caroline se croisent les doigts pour que le Finlandais débloque.

Se trouvant au centre du deuxième trio complété par Andrei Svechnikov et Martin Necas, le hockeyeur de 22 ans a été limité à un but et deux mentions d’aide en 16 parties. Aussi, il a été tenu en échec dans ses cinq derniers matchs, tandis que son temps d’utilisation par rencontre dépasse rarement les 16 minutes. Kotkaniemi a marqué son seul but de la campagne pendant le duel du 4 novembre face aux Sabres de Buffalo.

Avec en poche un contrat de huit ans et de 38,56 millions $, il s’avère un investissement pour le moins coûteux, lui qui touche donc 4,82 millions $ annuellement.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal en arrache depuis un bout de temps, puisqu’il a déjà connu une série de sept joutes sans point plus tôt dans la campagne.

En 2021-2022, année pendant laquelle il a totalisé 29 points en 66 duels, Kotkaniemi avait vécu quelques «traversées du désert» : huit matchs d’affilée sans s’inscrire à la feuille de pointage du 31 octobre au 18 novembre 2021, cinq affrontements entre les 2 et 11 décembre, ainsi que 16 autres parties au terme desquelles il a obtenu un point, du 21 février au 22 mars.

«KK» tentera de secouer sa torpeur à l’occasion de la partie de jeudi contre l’Avalanche du Colorado. La formation de Raleigh occupe le troisième rang de la section Métropolitaine avec un dossier de 10-5-1.