John Tavares atteint un plateau intéressant

Le capitaine des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, est devenu mardi le 107e joueur de l’histoire à atteindre le plateau des 400 buts en carrière dans la Ligue nationale de hockey et, en dépit de sa satisfaction, il ne s’en contente pas et préfère savourer les réussites collectives de ses coéquipiers.

Le vétéran a inscrit deux points dans la victoire de 5 à 2 aux dépens des Penguins de Pittsburgh, touchant la cible en première période pour écrire une nouvelle page d’histoire de son parcours dans le circuit. «Je suis fier [du 400e] et j’ai évolué avec plusieurs excellents joueurs, au sein de très bonnes formations», a-t-il d’ailleurs souligné au quotidien «Toronto Sun».

Reste que le présent demeure au cœur des priorités de l’ancien des Islanders de New York. Les Leafs connaissent de bons moments en vertu d’une fiche de 5-1-1 à leurs sept dernières confrontations. Il espère évidemment que les siens poursuivront leurs succès et graviront les échelons de l’Association de l’Est. Pour ce faire, il faut une solide performance dans toutes les facettes du jeu.

«Vous nous avez entendu au sujet de nos standards de réussite et ils sont toujours réels. Afin de nous rendre au niveau souhaité, on doit bien se défendre. Puis, quand vous misez sur des athlètes doués, vous comprenez bien le jeu. Lorsque vous n’avez pas la rondelle, il y a un choix à faire; en faisant les efforts pour bien défendre, ça permet à notre offensive de nous épanouir», a souligné Tavares.

«Il s’agit d’une grosse victoire et c’est encore plus significatif quand on obtient deux points et que tout le monde contribue.»

Des chiffres intéressants

Certes, si les Leafs espèrent accumuler les triomphes, ils devront compter sur leur capitaine et jusqu’ici, il répond présent avec ses 18 points en 17 parties, ce qui lui vaut le deuxième rang de sa formation derrière Mitchell Marner (19). À ce rythme, il terminera avec une moyenne supérieure à un point par match pour la première fois depuis 2018-2019; l’an passé, il a conclu avec 76 points en 79 affrontements.

Toronto accueillera jeudi les Devils du New Jersey, qui voguent sur une série de 10 gains.