David Savard, cible de choix à Ottawa?

Plus ça change, plus c’est pareil chez les Sénateurs d’Ottawa. L’organisation manque de profondeur à la ligne bleue et connaît un début de saison bien en deçà des attentes.

Problème récurrent chez les Sénateurs : Thomas Chabot se voit confier beaucoup trop de temps de jeu, car il n’est pas assez bien entouré.

Lors de son segment à l’émission JiC, mercredi, le journaliste de TVA Sports Louis Jean s’est demandé pourquoi les Sénateurs n’ont pas fait des démarches pour embaucher David Savard lorsque ce dernier était joueur autonome sans compensation à l’été 2021.

«Il y a un gars qui s’appelle David Savard à Montréal qui était disponible, a-t-il souligné. On a décidé que ce n’était pas un joueur qui nous intéressait.»

Or, Savard aurait pu donner un sérieux coup de main à Chabot en jouant à sa droite. Il est peut-être trop tard, mais qui sait, le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, pourrait loger un appel à son homologue Kent Hughes.

«C’est drôle, je regarde David Savard jouer et il me semble que s’il jouait avec Thomas Chabot, ça pourrait faire un duo assez intéressant, a mentionné Louis Jean. Ça permettrait à Thomas d’exceller et de faire la différence.»

Voyez le segment de Louis Jean dans la vidéo ci-dessus.