Autopsie d'un combat face à Ryan Reaves

Il y a un an jour pour jour, le 16 novembre 2021, Michael Pezzetta jetait les gants face à Ryan Reaves au Madison Square Garden.

L'évènement a marqué la jeune carrière de l'attaquant, qui s'est remémoré le fameux combat lors d'une discussion à bâtons rompus avec Marc-André Perreault. Voyez le combat dans la vidéo principale.

«Quand le combat a commencé, je me suis reviré et je n'étais pas capable de regarder. Les joueurs blessés [sur la galerie de presse] se prenaient la tête entre les deux mains. C'est un moment qui a changé la carrière de Pezzetta», a avancé le journaliste au podcast La Dose.

Alors que sur papier l'affrontement est inégal, Pezzetta a confirmé que le combat était «planifié». Après avoir inscrit son premier point à Détroit le 13 novembre et son premier but à Boston le 14, le numéro 55 du Canadien voulait prouver sa valeur, malgré une blessure subie à l'épaule quelques jours plus tôt.

«Il arrive au Madison Square Garden et il se dit : ''ce soir, ça se passe, je dois montrer à mes coéquipiers que je vais toujours être là pour les protéger''», a rapporté Perreault.

«Je lui ai dit : pour vrai t'es malade. Dropper Ryan Reaves, au Madison Square Garden, il faut être complètement fou». Finalement, le combat aura été de courte durée. Reaves a atteint la cible quelques fois, avant de renverser Pezzetta.

Pourtant, l'homme fort du Canadien ne regrette rien.

«Les semaines suivantes, les joueurs des autres équipes allaient le voir pour le féliciter. Je continue à penser que pour Pezzetta, c'est un tournant. À mon avis, c'est l'une des raisons pour laquelle il a un contrat à un volet cette saison», a conclu Perreault.

