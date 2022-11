Yasiel Puig risque la prison

L’ancien voltigeur du baseball majeur Yasiel Puig a choisi de plaider coupable à une accusation criminelle pour fausse déclaration relativement à des paris sportifs et il pourrait se retrouver derrière les barreaux.

Selon diverses sources, dont le réseau CBS Sports, qui ont cité les documents du bureau du procureur de la cour du district de la Californie, Puig a menti aux autorités fédérales concernant des paris faits au sein d’une organisation illégale. Il risque une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et a accepté de payer une amende de 55 000 $.

L’ex-joueur des Dodgers de Los Angeles se retrouve dans le pétrin en raison d’un interrogatoire avec des enquêteurs fédéraux en janvier 2022. En présence de son avocat et malgré quelques avertissements, il aurait dissimulé des faits sur son implication dans le plan de Wayne Nix, qui a reconnu en avril sa culpabilité pour complot visant à diriger une entreprise de paris illégaux et pour émission de faux rapports fiscaux. Le procureur affirme que Puig a payé 200 000 $ pour des dettes de jeu, avant d’effectuer près de 900 autres paris en moins de trois mois.

Le Cubain de 32 ans a disputé sept saisons dans les grandes ligues et n’y a plus joué depuis 2019. Il a évolué au Mexique l’an passé et en Corée du Sud en 2022.