Terry Francona nommé gérant de l’année dans l’Américaine

Terry Francona, des Guardians de Cleveland, a été nommé gérant de l’année dans la Ligue américaine, mardi.

Francona, 63 ans, a mené la plus jeune équipe du baseball majeur au premier rang de la section Centrale de l’Américaine en vertu d’une fiche de 92-70. Son club a ensuite éliminé d’entrée de jeu les Rays de Tampa Bay en deux parties avant de s’incliner en cinq rencontres devant les Yankees de New York en série de division.

Pour Francona, il s’agit d’un troisième titre de gérant par excellence après ceux de 2013 et 2016, également avec Cleveland. Il survient après que des ennuis de santé l’eurent forcé à se retirer temporairement lors des saisons 2020 et 2021.

Brandon Hyde, des Orioles de Baltimore, ainsi que Scott Servais, des Mariners de Seattle, étaient également en lice.

Le gagnant dans la Ligue nationale sera annoncé plus tard. Dave Roberts (Dodgers de Los Angeles), Buck Showalter (Mets de New York) et Brian Snitker (Braves d’Atlanta) sont les finalistes.