Paris sportifs : les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu

Voici quatre offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du mercredi 16 novembre qui en valent le détour.

Hockey: Blackhawks de Chicago c. Blues de St. Louis

Après un début de saison quelque peu surprenant, les Blackhawks de Chicago ont finalement révélé leur vrai visage, soit celui d’une équipe en reconstruction. La formation de l’Illinois a perdu sept de ses neuf derniers duels et elle éprouve des ennuis à mettre la rondelle dans le filet, elle qui a réussi à faire scintiller la lumière rouge sept fois à ses six plus récentes sorties. Pour leur part, les Blues de St. Louis semblaient se diriger nulle part il y a quelques jours à peine, eux qui ont perdu huit matchs consécutifs. Ils ont toutefois rectifié le tir avec trois gains de suite. Cette courte séquence est entre autres due au bon fonctionnement du gardien Jordan Binnington, qui a bloqué 106 des 113 lancers dirigés vers lui, pour un taux d’efficacité de ,938.

Prédiction : Victoire des Blues en temps réglementaire – 1,90

Hockey: Oilers d’Edmonton c. Kings de Los Angeles

Dans la victoire ou dans la défaite, les Oilers d’Edmonton assurent le spectacle en 2022-2023, malgré leur inconstance. La formation albertaine possède la quatrième meilleure moyenne de buts pour (3,69) de la Ligue nationale, mais aussi la quatrième pire moyenne de buts contre (3,63). De leur côté, les Kings de Los Angeles connaissent un excellent début de saison, mais ils sont beaucoup plus efficaces à domicile (6-3-0) que sur les patinoires adverses (4-4-1), eux qui ont perdu leurs trois plus récentes sorties loin du Crypto.com Arena.

Prédiction : Victoire des Oilers – 1,55

Tennis: Stefanos Tsitsipas c. Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev ont chacun bien mal entamé leur parcours à Turin, dans le cadre des Finales de l’ATP, en perdant respectivement face à Novak Djokovic et Andrey Rublev. Le Russe, cinquième joueur mondial, a bien entamé sa saison 2022, lui qui a même occupé le premier rang de l’ATP durant plusieurs semaines, mais quelques contre-performances l’ont fait reculer. Il n’a d’ailleurs pas triomphé contre un joueur du top 10 mondial, au moment de l’affrontement, depuis le mois de janvier, lui qui traverse une séquence de six défaites en pareilles circonstances. Pour sa part, le Grec, troisième joueur sur l’échiquier mondial, connaît de meilleurs moments contre d’autres représentants du top 10, avec une fiche de 7-7 en 2022, dont quatre défaites contre Djokovic. Medvedev mène les confrontations contre Tsitsipas 7-3, mais c’est ce dernier qui a triomphé à leur plus récent duel, à Cincinnati, au mois d’août.

Prédiction : Victoire de Stefanos Tsitsipas – 2,50