Les Blues ont retrouvé la voix

Après quelques semaines misérables, les Blues de St. Louis ont rappelé à leurs rivaux de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey (LNH) qu’il ne faut pas les compter pour battus d’ici le reste de la saison.

La formation dirigée par Craig Berube s’est ressaisie à la suite d’une vilaine séquence de huit défaites. Ainsi, ils viennent de remporter trois parties consécutives, incluant celles de samedi contre les Golden Knights de Vegas et de lundi face à l’Avalanche du Colorado. En disposant coup sur coup des meneurs de l’Ouest et des champions en titre de la Coupe Stanley, ils ont retrouvé un peu de confiance. Ce n’est pas encore parfait et le club demeure au dernier rang de la section Centrale, mais au moins, il peut construire sur du positif.

«Je pense qu’on a obtenu une bonne contribution de la part de tout le monde. Chaque joueur était engagé et a compétitionné avec ardeur. C’est bien à voir, a louangé Berube en point de presse d’après-match. La défensive a été solide en récupérant des rondelles libres et bataillant fort.»

En revanche, les succès devront passer par une performance soutenue du gardien Jordan Binnington, qui connaît des hauts et des bas en vertu d’une moyenne de buts alloués de 3,07 et d’un taux d’efficacité de ,904. Mais il a rassuré bien des gens en effectuant 45 arrêts à Denver, se montrant solide durant une double infériorité numérique en fin de partie. Il s’agira maintenant de reproduire le tout dans les semaines à venir.

«[...] On ne peut pas accorder suffisamment de crédit à ces gars-là et à "Binner", a déclaré l’attaquant Robert Thomas en complimentant ses coéquipiers évoluant en désavantage numérique. Ils ont accompli tout un boulot pour garder l’adversaire hors de l’enclave et "Binner" a réussi de gros arrêts.»

L’attaque doit mieux faire

Au plan offensif, il faudra aussi une meilleure production générale. St. Louis est dernier du circuit Bettman avec une moyenne de 2,43 buts marqués par sortie. Brayden Schenn domine les siens avec 12 points et Jordan Kyrou est le meilleur franc-tireur avec cinq filets. Quatre joueurs ont amassé au moins 10 points, incluant Vladimir Tarasenko (11) et le défenseur Justin Faulk (11).

Les Blues visiteront les Blackhawks de Chicago, mercredi.