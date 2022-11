«Fantasy football»: l’hécatombe chez les receveurs

La 11e semaine d’activités dans la NFL s’annonce complexe pour plusieurs amateurs de «fantasy football», particulièrement pour les poolers qui ont vu l’un ou plusieurs de leurs receveurs de passes tomber au combat.

En effet, ceux qui possèdent les droits de Cooper Kupp et de JuJu Smith-Schuster doivent absolument trouver des options de remplacement. L’Agence QMI vous propose donc cinq receveurs à cibler au ballottage.

Rondale Moore (disponible dans 27 % des ligues Yahoo!)

Moore n’est pas disponible dans beaucoup de «fantasy football», mais vous devez absolument le réclamer s’il n’est pas déjà dans une équipe de votre ligue.

L’athlète de 22 ans a engrangé des points lors de ses trois dernières sorties et continuera de le faire d’ici le retour en santé de Marquise Brown dans le camp des Cardinals de l’Arizona.

Kadarius Toney (disponible dans 48 % des ligues Yahoo!)

L’absence de Smith-Schuster chez les Chiefs de Kansas City permettra à Toney d’avoir encore plus de place dans le plan de match des siens.

Il semble que l’ancien des Giants de New York est très apprécié par ses entraîneurs et qu’il verra ses responsabilités augmenter au fur et à mesure que la campagne progressera. De plus, Toney fait aussi des courses de temps en temps.

Christian Watson (disponible dans 89 % des ligues Yahoo!)

Le représentant des Packers de Green Bay vient de connaître son premier gros match en carrière dans la NFL. Contre les Cowboys de Dallas dimanche dernier, il a attrapé quatre passes pour 107 verges et trois touchés.

Watson ne répétera pas ce type de performance monstre toutes les semaines, mais il pourrait devenir l’une des cibles de choix d’Aaron Rodgers pour le reste de la campagne 2022.

Donovan Peoples-Jones (disponible dans 65 % des ligues Yahoo!)

Semaine après semaine, le joueur des Browns de Cleveland se démarque et amasse des points, même s’il n’a toujours pas inscrit un seul touché en 2022. Imaginez quand il va mettre fin à cette disette et finalement trouver la zone payante!

Van Jefferson (disponible dans 92 % des ligues Yahoo!)

Le vétéran n’a pas été en mesure de jouer les six premiers matchs des siens cette saison. Il est en uniforme depuis la huitième semaine d’activités, mais n’a rien fait de bon lors de ses deux premiers matchs. Ce ne fut pas le cas la semaine dernière, lui qui a attrapé les trois relais envoyés dans sa direction pour 27 verges et un majeur.

Avec l'absence de Kupp, Jefferson aura l’occasion de renouer avec la zone des buts plus régulièrement.