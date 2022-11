Cole Caufield écoule la troisième et dernière année de son contrat d’entrée dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est donc dire que le franc-tireur âgé de 21 ans deviendra agent libre avec restriction à la fin de la présente saison.

«Cole Caufield va toucher le gros lot s’il poursuit sur cette lancée», a martelé Tony Marinaro d’entrée de jeu lors du segment Le Colisée à l'émission JiC, mardi soir.

Rappelons que l’ancien choix de premier tour, 15e au total du CH lors de l’encan 2019 connaît un début de saison tout feu, tout flamme. En 15 parties jouées, celui que plusieurs surnomment «Goal Caufield» a inscrit 9 buts et 7 passes pour un total de 16 points.

Jusqu’à présent, le poulain de Martin St-Louis revendique 36 filets, 28 mentions d’aide et 64 points en 92 matchs, en carrière.

Dans le cadre du Sick Podcast de Marinaro, ce dernier s’est entretenu avec le patron hockey du Tricolore, Jeff Gorton, où il a notamment été question de l’avenir de Caufield avec le Bleu-Blanc-Rouge, 24 heures plus tôt (lundi soir).

«Gorton m’a mentionné que l’organisation montréalaise a une excellente relation avec l’agent de Cole Caufield, en occurrence Pat Brisson.»

«Les deux clans sont en communication et désirent une entente. Maintenant, les deux parties doivent régler des détails et s’assurer que ce ne soit pas une distraction pour le club.»

Un contrat imminent?

«Si je suis l’agent de Caufield, Pat Brisson, pourquoi compléterais-je un contrat là, maintenant? Je serais confiant de voir Cole poursuivre sur sa lancée, produire encore et encore, et aller chercher plus d’argent», toujours selon Marinaro.

Tout à gagner

«Le Tricolore a tout intérêt de s’approprier Caufield en plus de Nick Suzuki (déjà prolongé) à long terme. Autant sur la patinoire, qu’au niveau marketing, que pour la vente de billets, bref à tous les niveaux.»

Au tour de Juraj Slafkovsky

«Juraj Slafkovsky doit évoluer sur le premier trio avec ces des deux gars-là. C’est écrit dans le ciel que ça va se produire. Reste à voir quand», a-t-il conclu.

Dans un monde idéal

«Je préfèrerais voir Slafkovsky aux côtés d’un Pierre-Luc Dubois dans un monde idéal. Dubois derrière Suzuki à titre de deuxième centre. Dubois et Slafkovsky, ce serait un bel agencement, un duo solide», a toutefois rétorqué JiC, dans un contexte où l'état-major des Canadiens mettrait la main sur le Québécois.

«Dubois dans un rôle de premier centre du CH qui doit mener et faire gagner le club, il y a beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas. Mais Dubois dans l’ombre de Suzuki, ça pourrait donner de belles choses.»

Voyez le segment complet dans la vidéo principale ci-dessus.