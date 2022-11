Un trophée pour Jake Allen

Le gardien Jake Allen est le récipiendaire du trophée Jean-Béliveau, prix remis au joueur du Canadien de Montréal s’étant distingué par son engagement communautaire, pour la saison 2021-2022.

Le vétéran de Fredericton a succédé à Jonathan Drouin, vainqueur de la campagne précédente. Il fera également don de 25 000 $, somme remise par la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Allen accordera donc ce montant à un organisme de son choix, soit la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais qui vise à prévenir et à réduire l'intimidation, la discrimination et la violence en milieu scolaire.

Au nombre des contributions d’Allen et de sa famille, il y a la fondation de Program 34 en 2016. Cet organisme à but non lucratif tente de supprimer les barrières dans le sport causées par la pauvreté, la distance, les handicaps et la culture. Depuis sa création, près d'un demi-million de dollars ont été amassés et redistribués à 22 œuvres caritatives néo-brunswickoises. De plus, il organise chaque année un camp pour les gardiens de but de niveau bantam AAA provenant de sa province natale.

Également, le numéro 34 et sa famille ont organisé la collecte et la distribution de 300 couvertures à des personnes âgées isolées de Montréal, dans le cadre de l'initiative Santa to a Senior, l’an passé. À la fin de la saison dernière, il a mis aux enchères son masque porté au cours des mois précédents, ce qui a permis de recueillir plus de 15 000 $ de profits, partagés entre Program 34 et la Fondation des Canadiens pour l'enfance.

Ses nombreuses initiatives lui ont valu d’être le représentant du Tricolore à l’obtention du trophée King-Clancy dans la Ligue nationale. Dans les années passées, les Phillip Danault, Shea Weber, Brendan Gallagher, Max Pacioretty, P.K. Subban et Carey Price, entre autres, ont mis la main sur le trophée Jean-Béliveau.