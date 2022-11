«S'il se présente à la mairie d'Ottawa, il gagne assurément»

Le Suédois Daniel Alfredsson sera admis au Temple de la renommée lundi soir, et il sera assurément remémoré comme un des grands leaders de l'histoire.

L'héritage qu'il laisse à Ottawa est plus grand que nature. Louis Jean est convaincu, «si Daniel Alfredsson se présente à la mairie d'Ottawa, il rentre c'est sûr. Tant pis pour la compétition.»

Daniel Alfredsson à Ottawa, c'est le deuxième plus grand nombre de matchs joués de l'histoire de la franchise (1178), le plus grand nombre de buts (426), de points (1108), de buts gagnants (69) et de matchs en séries (121).

Patrick Lalime, célèbre pour son masque de gardien de but avec le martien des Looney Tunes, a eu la chance de partager plusieurs années de hockey dans la capitale canadienne. Selon lui, il n'a eu comme capitaine que Martin Lapointe à Chicago et Daniel Alfredsson à Ottawa qu'il qualifie de «grand».

«C'était un étudiant de la game. Dans les pratiques, il venait analyser comment les gardiens s'étiraient, pour voir où se trouvaient les trous qui lui permettraient de marquer», raconte Lalime. Comme de fait, Alfredsson, qui a passé une bonne partie de sa carrière avec des francs-tireurs comme Jason Spezza et Dany Heatley, compte quand même treize saisons de plus de 20 buts, dont trois de plus de 35 (37 en 2001-02, 43 en 2005-06 et 40 en 2007-08).

Alex Picard a lui aussi revêti l'uniforme des Sénateurs en même temps que le Suédois, et renchérit sur le souci du détail qu'avait le numéro 11. «Quand il faisait quelque chose, il le faisait toujours pour compétitionner. Je n'ai jamais vu personne le battre au ping-pong, et il jouait avec sa mauvaise main. J'ai joué au tennis contre lui, et je me débrouille pas mal au tennis, mais je n'ai pas touché une de ses balles de la partie. Ça te donne une idée du professionnel qu'il est», raconte le Pic.

