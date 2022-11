Power Rankings : semaine du 14 novembre

Les Canadiens continuent de défier tous les pronostics et se retrouve maintenant à égalité au troisième rang de sa section après une semaine parfaite de 3-0-0. Mike Hoffman a marqué quatre buts, mais tous les yeux sont tournés vers le trio de Suzuki, Caufield, et Dach. Les trois joueurs sont déjà parmi les trios les plus productifs de la LNH, avec 10 buts pour et seulement 4 accordés lorsqu’ils sont sur la glace à forces égales cette saison.

Malgré les succès récents, les chiffres continuent de prédire que le CH va retomber sur terre bien vite. Ils sont 30e en différentiel de buts attendus, voulant dire qu’ils accordent nettement plus de chances qu’ils en obtiennent. Jake Allen et Samuel Montembeault continuent de faire des miracles devant le filet, ce qui ne peut pas durer indéfiniment.

Quoi qu’il en soit, le CH se retrouve dans le top 20 de l’État des Forces pour la première fois cette saison.

__________

Les états des forces de Sportlogiq cherchent à apporter un regard objectif sur la performance de chaque club dans la LNH. Nous nous penchons sur des statistiques clés pour évaluer non seulement les résultats de chaque équipe, comme le différentiel de buts et le % de points obtenus, mais aussi le processus, pour savoir quels clubs peuvent s’attendre à progresser ou régresser.

Pour ce 2e point, nous utilisons notamment le différentiel de buts attendus. Cette statistique mesure la qualité et la quantité de tirs obtenus et accordés par chaque formation. Un différentiel positif indique un club qui obtient régulièrement plus de chances que ses adversaires et peut donc s’attendre à l’emporter au pointage tôt ou tard, tandis qu’un différentiel négatif est généralement mauvais signe pour les succès futurs.

Nous considérons les statistiques pour la saison 2022-2023 seulement, avec une emphase sur les 21 derniers jours pour illustrer le jeu récent de chaque club.