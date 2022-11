Mikhail Sergachev continue de faire rager les partisans du CH

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Mikhail Sergachev se plaît à rappeler à sa manière que la transaction conclue par le Canadien de Montréal en juin 2017 n’a pas été favorable à son ancienne organisation.

Troqué aux «Bolts» en retour de l’attaquant Jonathan Drouin, le hockeyeur russe a contribué aux deux coupes Stanley du Lightning remportées en 2020 et 2021. Dans les trois dernières années, couronnées chacune par une présence en finale, il a totalisé 71 parties éliminatoires et inscrit 23 points. Et en saison régulière, il montre encore toute son utilité comme ce fut le cas dimanche.

Dans une victoire de 6 à 3 aux dépens des Capitals de Washington, dimanche, Sergachev a amassé deux buts et autant de mentions d’aide pour porter à 15 sa récolte de points de la saison 2022-2023. En fait, il a obtenu ses quatre points de la journée au cours de la première période; aucun défenseur depuis Morgan Rielly, des Maple Leafs de Toronto, le 15 octobre 2019 n’avait réalisé pareil exploit.

Le rendement de l’ex-arrière du Canadien se veut rassurante pour le Lightning. Il n’a jamais joué moins de 20 minutes dans une rencontre depuis le début de la campagne et reste une solide pierre d’assise sur le côté gauche de la défense de Tampa Bay, derrière Victor Hedman.

Collectivement, la formation de l’entraîneur-chef Jon Cooper affiche un dossier de 8-6-1 et est au nombre d’un contingent de quatre clubs de la section Atlantique avec 17 points au compteur. Elle accueillera les Stars de Dallas, mardi.