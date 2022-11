Les Tiger-Cats ont un nouveau quart-arrière

Les Tiger-Cats de Hamilton ont possiblement déjà trouvé une solution au poste de quart-arrière, lundi, en faisant l’acquisition du pivot Bo Levi Mitchell des Stampeders de Calgary.

Il ne s’agit toutefois que des droits de l’athlète de 32 ans, qui pourrait bénéficier de son statut de joueur autonome durant la saison morte. Toutefois, les chances sont grandes de voir les deux parties en arriver à une entente, selon le réseau TSN.

En retour, les Tiger-Cats cèdent à la formation albertaine des choix de troisième et cinquième rondes, respectivement en 2023 et 2024, en plus de considérations futures.

Cette saison, celui qui s’est joint aux Stampeders en 2012 – les aidant à gagner la coupe Grey en 2014 et 2018 – a été relégué durant la saison à un rôle de réserviste, derrière le quart-arrière Jake Maier, qui a signé une prolongation de contrat qui le mènera jusqu’à la conclusion de la campagne 2024. Il a ainsi amassé 2010 verges par la voie des airs, réussissant neuf relais pour un majeur contre six interceptions. Il a aussi été utilisé en fin de match lors de la demi-finale de l’Ouest, que les Stampeders ont perdue 30 à 16 contre les Lions de la Colombie-Britannique.

Pour leur part, les Tiger-Cats ont préservé une fiche de 8-10 et ont été battus 23 à 16 en demi-finale de l’Est par les Alouettes de Montréal.

Avec cette prise, la formation de l’Ontario espère trouver la pièce manquante à une présence à la coupe Grey, eux qui accueilleront l’événement en 2023.