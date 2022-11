«Les Sedin avaient des yeux tout le tour de la tête!»

Marc-Édouard Vlasic est bien placé pour parler des frères Sedin, qu’il a si souvent dû affronter au cours de sa carrière.

En entrevue à l’émission JiC lundi, le défenseur des Sharks de San Jose a vanté les qualités des deux anciens attaquants des Canucks de Vancouver, qui seront intronisés au Temple de la renommée du hockey en soirée.

«J’ai joué très souvent contre les frères Sedin. Je suis sûrement sur la glace dans quelques-uns de leurs highlights! Ils pouvaient se trouver partout sur la glace. C’était l’enfer à quel point ils avaient les yeux tout le tour de la tête! Ils savaient tout le temps où l’autre était. C’était beau à voir, mais c’était dur de jouer contre eux, a avoué le Québécois. Ils ont eu une très belle carrière.»

Vlasic s’est montré également élogieux envers le gardien Roberto Luongo, qui fait lui aussi partie de la cuvée 2022.

«J’ai joué avec Roberto aux Jeux olympiques. C’était cool de le côtoyer et de voir sa prestance et sa manière de se comporter. Je crois que j’ai déjà "scoré" contre lui, mais pas beaucoup, peut-être un ou deux buts. C’est un grand gardien. Les Sedin, Luongo et Daniel Alfredsson sont tous des joueurs avec des talents exceptionnels.»

Il y est aussi question du début de saison des Sharks et de l'apport du nouvel entraîneur-chef, David Quinn.

Par ailleurs, il trouve que «c’est une bonne chose» d’avoir repoussé la Coupe du monde d’une année en raison de l’invasion russe en Ukraine.