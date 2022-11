Est-ce fini pour Jake Muzzin?

Le défenseur des Maple Leafs de Toronto Jake Muzzin sera inactif minimalement jusqu’à la mi-février en raison d’une «blessure à la colonne vertébrale» et certains s’interrogent déjà sur son avenir dans le hockey professionnel.

L’ancien des Kings de Los Angeles est tenaillé par ses problèmes physiques depuis quelques mois. Il a manqué une bonne partie du camp d’entraînement à cause de maux de dos avant de participer à quatre rencontres de saison régulière. Cependant, des douleurs au cou l’ont empêché de terminer celle du 17 octobre face aux Coyotes de l’Arizona et son nom a été inscrit sur la liste des blessés à long terme environ une semaine plus tard. Son cas sera réévalué durant le deuxième mois de l’année 2023.

Muzzin a disputé 47 matchs lors de la dernière campagne et a accumulé 14 points.

Par ailleurs, l’organisation ontarienne a placé le nom de l’arrière T.J. Brodie sur la liste des éclopés. Celui-ci est touché à un muscle oblique.

Les Leafs visiteront les Penguins de Pittsburgh, mardi.

Le CH n’aura pas Patrik Laine «dans les pattes»

L’attaquant des Blue Jackets de Columbus Patrik Laine ratera de trois à quatre semaines d’activités en raison d’une entorse à la cheville subie pendant le match de samedi contre les Islanders de New York.

Les circonstances entourant l’apparition de la blessure n’ont pas été précisées. Le Finlandais a passé plus de 22 minutes sur la patinoire au cours de sa dernière partie. Cette saison, il a inscrit deux buts et autant de mentions d’aide en huit sorties, tandis que sa formation éprouve des ennuis. Les Jackets, qui accueilleront le Canadien de Montréal jeudi ainsi que le 23 novembre, occupent la cave de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey avec neuf points.

Columbus recevra les Flyers de Philadelphie, mardi.