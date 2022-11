Une victoire à sens unique pour le Titan

La recrue Joshua Fleming a bloqué 27 rondelles dans un gain de 7 à 1 du Titan d’Acadie-Bathurst contre les Voltigeurs de Drummondville, dimanche au Nouveau-Brunswick.

Fleming, qui n’amorçait qu’une deuxième rencontre cette saison, avait été appelé en relève samedi, effectuant neuf arrêts en un peu plus de neuf minutes de jeu. Dimanche, il a été nommé première étoile de la rencontre.

Devant lui, Jacob Melanson a été le catalyseur offensif avec deux buts et une aide. Riley Kidney, Dylan Andrews, Matthew McRae et Dominik Godin ont également touché la cible, tout comme Lane Hinkley pour les visiteurs.

Kevyn Brassard a donné quatre buts et Jacob Gobbie, appelé à le remplacer, a laissé passer trois rondelles.

Gravel et Lawrence brillent

L’Armada de Blainville-Boisbriand a profité d’une soirée de travail mémorable de son gardien Charles-Édward Gravel pour disposer des Huskies de Rouyn-Noranda 5 à 2 à l’Aréna Glencore.

Le portier québécois a repoussé pas moins de 55 rondelles dans la victoire. Seuls Axel Dufresne et Louis-Philippe Fontaine sont parvenus à le démystifier.

Gravel a été si efficace qu’il a hérité de la première étoile du match, même si son coéquipier Josh Lawrence a connu un match de cinq points, lui qui a complété son tour du chapeau dans une cage déserte. Il s’est aussi fait complice des réussites de Mikaël Denis et Alexis Gendron.

Lawrence, acquis des Sea Dogs de Saint-Jean après avoir soulevé la coupe Memorial, a inscrit 22 points en 20 matchs dans les couleurs de l’Armada.

Ce gain a permis aux hommes de Kevin Bergin de mettre un terme à une série de six revers. Ils recevront les Wildcats de Moncton mercredi.

Une sixième de suite

Les Eagles du Cap-Breton ont signé une sixième victoire de suite, cette fois au compte de 4 à 3 contre les Saguenéens de Chicoutimi au Centre 200.

Olivier Houde a inscrit le filet qui a fait la différence avec 19 secondes à écouler au match. Il s’agissait de son deuxième du match. Charles Boutin et Xavier Daigle ont également déjoué Charles-Antoine Lavallée, auteur de 25 arrêts.

Oliver Satny a quant à lui cédé devant Zachary Gravel, Jeremy Leroux et Émile Duquet. Il a repoussé 30 tirs.

Les Olympiques freinent les Tigres

Les Tigres de Victoriaville, pour leur part, ont été incapables de prolonger leur série à cinq victoires. Les Olympiques les ont battus 4 à 2 à Gatineau.

Après un but de Justin Gendron en première période, Zachary Dean, Will Chisholm, Robert Orr et Tristan Luneau – ce dernier dans une cage déserte – ont touché la cible sans réplique. Vincent Maisonneuve s’est fait complice de deux filets.

Kaiden Kirkwood a signé la victoire malgré un but tardif d’Egor Goriunov. Il a bloqué 23 rondelles, contre 38 pour Nathan Darveau à l’autre bout de la patinoire.