Une autre défaite pour les Flyers

Les Flyers se sont une fois de plus butés à un gardien en pleine possession de ses moyens, dimanche à Philadelphie, subissant un troisième revers de suite. Cette fois, c’est Jake Oettinger qui a brillé, réalisant 37 arrêts dans un gain de 5 à 1 des Stars de Dallas.

Oettinger a été particulièrement efficace en infériorité numérique, aidant les siens à blanchir les Flyers en six occasions avec au moins un homme en plus. Les visiteurs ont été plus opportunistes puisque Luke Glendening a marqué alors que son club évoluait en désavantage.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Joe Pavelski et Jason Robertson ont tous les deux fait scintiller la lumière sur le jeu de puissance. Pavelski et Esa Lindell ont par ailleurs terminé le match avec trois points chacun.

Matej Blumel a ouvert la marque pour l’équipe texane. Il inscrit du même coup son premier filet en carrière, lui qui disputait un deuxième match dans la Ligue nationale de hockey (LNH). La recrue de 25 ans Felix Sandstrom a ainsi cédé cinq fois sur 31 lancers.

Travis Konecny a été l’unique buteur des Flyers, qui reprendront l’action mardi en rendant visite aux Blue Jackets de Columbus.

Les Stars amorçaient un voyage de trois parties sur la côte est américaine et ils en ont profité pour mettre un terme à une série de deux défaites. Ils croiseront maintenant le fer avec le Lightning de Tampa Bay mardi, puis avec les Panthers de la Floride deux jours plus tard.