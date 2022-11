Pierre-Luc Dubois pète une coche

Frustré qu'un hors-jeu ait été appelé alors que celui-ci allait s'échapper, Pierre-Luc Dubois a projeté la rondelle dans le coin de la patinoire avec vivacité. Cette manœuvre n'a vraisemblablement pas fait l'affaire du duo suédois des Flames composé de Jakob Markstrom et de Rasmus Andersson. Ce dernier a bousculé l'attaquant des Jets vers son gardien, qui a à son tour enchaîné avec un croc-en-jambe à l'endroit de Dubois.

Il n'en fallait pas plus pour que les fils se touchent pour le joueur originaire de Sainte-Agathe-des-Monts. Malgré beaucoup de volonté, le centre de 24 ans n'a toutefois jamais été en mesure de se rendre au cerbère des Flames, muselé presqu'aussitôt par les gros défenseurs de Darryl Sutter, et plus tard les arbitres.

Cela n'a pas empêché au numéro 80 de dire sa façon de penser à Markstrom. Dubois a d'ailleurs mimé le geste à son adversaire, qui aura au final écopé d'une punition sur la séquence. Vous pouvez voir ces 2 minutes complètement folles dans la vidéo en tête de l'article.

Le résultat des courses aura donc été un double avantage numérique pour les Jets, qui n'ont pas été en mesure d'en profiter. En fait, les unités spéciales des Jets n'ont tout simplement pas fait le boulot dans la rencontre, l'avantage numérique étant inefficace en trois tentatives. La troupe de Rick Bowness doit donc s'avouer vaincue par la marque de 3 à 2.

Le but de la victoire est d'ailleurs venu en infériorité numérique en fin de deuxième période via la lame de bâton de Trevor Lewis. Ce but est survenu quelques instants avant l'escarmouche évoquée plus haut dans le texte.

Après la rencontre, Dubois a mentionné qu'il n'avait pas encore regardé les reprises, mais qu'il avait dénoté le «cheap shot» que le géant aux jambières lui a servi. «C'est un geste dangereux», a-t-il dit, avant d'ajouter «qu'on parle beaucoup de sécurité des gardiens, mais que ceux-ci aussi doivent faire attention aux joueurs», mentionnant au passage la mise-en-échec que le gardien des Sabres Aaron Dell avait servi à Drake Batherson des Sénateurs en janvier, blessant ce dernier.

Les autres marqueurs dans la rencontre ont été Elias Lindholm et Adam Ruzicka du côté des vainqueurs, Neal Pionk et Pierre-Luc Dubois, justement, pour l'équipe du Manitoba.

Malgré tout, les Jets peuvent garder la tête haute, eux qui ne subissent qu'une cinquième défaite en treize décisions. Leur série de trois victoires prend donc fin, eux qui remettent ça dès demain soir à Seattle.

Pour les Flames, cette victoire bien méritée soulagera certainement quelques partisans albertains, qui ne peuvent être réjouis de la fiche de 6-6-2 de leur équipe, qui a pourtant terminé au sommet de la division Pacifique l'an dernier.

Jakob Markstrom a dû se démarquer à plusieurs reprises même si la feuille de pointage témoigne d'une performance de seulement 21 arrêts. Il est la raison pour laquelle les Flames obtiennent les deux points samedi soir.

La rencontre de samedi était la troisième consécutive que le Québécois Jonathan Huberdeau ratait, lui qui est ennuyé par une blessure au haut du corps pour laquelle aucune date de retour au jeu n'a été avancée. L'attaquant de 84 millions en est un qui devra hausser son niveau de jeu chez les Flames, lui qui ne revendique qu'un maigre but et cinq mentions d'aide en onze matchs.

Les Flames tenteront de bâtir sur cette victoire alors qu'ils accueilleront les Kings de Los Angeles lundi soir.

Voyez les faits saillants de la rencontre entre les Jets et les Flames, ainsi que plusieurs autres, plus bas.

