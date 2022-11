Luguentz Dort brille, le Thunder l’emporte

Le Québécois Luguentz Dort a connu son match le plus productif de la saison et le Thunder d’Oklahoma City a remporté un festival offensif par la marque de 145 à 135 face aux Knicks de New York, dimanche au Madison Square Garden.

Le Montréalais de 23 ans, surtout reconnu pour ses qualités défensives, a réussi huit de ses 11 tentatives de tirs et ses six lancers francs pour une récolte de 24 points.

Ses coéquipiers Josh Giddey et Shai Gilgeous-Alexander ont tout autant excellé. Le premier a réussi son cinquième triple-double en carrière, à seulement sa deuxième saison, en vertu d’une récolte de 24 points, 10 rebonds et 12 mentions d’assistance.

Gilgeous-Alexander, quant à lui, est probablement la plus grande surprise du début de la saison dans la NBA. Le Canadien a inscrit 37 points et huit aides dans le duel du jour, faisant de lui le sixième joueur le plus productif du circuit Silver cette année (31,1 points par match).

Les Knicks avaient pourtant amorcé la rencontre sur les chapeaux de roues, en dominant le premier quart 48 à 36. Leurs largesses défensives les ont toutefois empêchés de profiter des excellents matchs de Cameron Reddish (26 points) et Julius Randle (25 points, 10 rebonds).

Dort et le Thunder seront de retour au boulot dès lundi, lorsqu’ils visiteront les Celtics à Boston.