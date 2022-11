Six joueurs du CF Montréal représenteront le Canada à la Coupe du monde

La formation canadienne qui participera à la Coupe du monde au cours des prochaines semaines a été dévoilée, dimanche. Le CF Montréal y est très bien représenté.

Le gardien James Pantemis, de même que les défenseurs Kamal Miller, Alistair Johnston et Joel Waterman, seront de la partie, tout comme les milieux de terrain québécois Samuel Piette et Ismaël Koné.

Pantemis sera accompagné de Milan Borjan et Dayne St. Clair. Le Québécois Maxime Crépeau aurait dû se rendre au Qatar, mais une vilaine blessure en finale de la Coupe MLS la semaine dernière le forcera à regarder ses compatriotes se débrouiller sans lui.

Avant d’entamer leur cheminement au mondial, les Canadiens disputeront un dernier match préparatoire jeudi prochain contre le Japon, à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Le Mondial doit débuter dimanche prochain. Le Canada, qui figure au sein du groupe F avec la Belgique, le Maroc et la Croatie, amorcera son parcours le 23 novembre contre la Belgique.

Il s’agit d’une deuxième présence à la Coupe du monde pour le Canada, la dernière remontant à 1986. Lors de cette édition, les représentants de l'unifolié avaient terminé derniers du groupe C avec une fiche de 0-3-0 et aucun but marqué contre l’Union soviétique, la France et la Hongrie.

Formation complète du Canada:

Attaquants:

Tajon Buchanan

Liam Millar

Lucas Cavallini

Iké Ugbo

Junior Hoilett

Jonathan David

Cyle Larin

Alphonso Davies

Milieux:

Samuel Piette

Ismaël Koné

Liam Fraser

Mark-Anthony Kaye

David Wotherspoon

Jonathan Osorio

Atiba Hutchinson

Stephen Eustaquio

Défenseurs:

Kamal Miller

Alistair Johnston

Joel Waterman

Samuel Adekugbe

Richie Laryea

Steven Vitoria

Derek Cornelius

Gardiens: