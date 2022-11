Un autre classique cet après-midi à TVA Sports

D’un côté, les Carabins tiennent à conserver leur trône. De l’autre, le Rouge et Or est prêt à tout pour lui ravir le titre de champion québécois. Chose certaine, tout est en place pour une autre confrontation épique entre les deux grands rivaux.

Le coup d’envoi de la Coupe Dunsmore sera donné à 14 h, samedi, à TVA Sports et sur TVA Sports Direct. La grande finale du football universitaire québécois opposera ces deux grands rivaux pour la neuvième fois.

Même si c’en est presque devenu une tradition, difficile de prédire qui sortira vainqueur de cet affrontement. Plusieurs résument ce duel comme étant l’attaque du Rouge et Or contre la défensive des Carabins. Mais ce n’est pas l’avis des entraîneurs-chefs Glen Constantin et Marco Iadeluca, qui ont vanté les effectifs de leurs rivaux.

«Ils ont une attaque qui roule à plein régime depuis le début de la saison mais je pense qu’ils ont une très bonne défensive aussi. C’est une équipe complète. Il va falloir contrôler le match des deux côtés du ballon, pas juste se concentrer sur leur offensive», a dit Iadeluca.

Constantin dressait le même constat. Il serait imprudent de seulement voir la défensive des Carabins comme force de frappe.

«Je pense que ça prend un bon équilibre des deux côtés. Comme le dit notre ami Pierre Vercheval, il faut jouer du football complémentaire. Il faut protéger notre offensive avec notre défensive et ainsi de suite. »

Selon lui, il faudra « jouer un match sans erreur autant que possible et prendre nos opportunités quand elles sont là.»

Des effectifs plus complets

Marco Iadeluca a vu plusieurs de ses joueurs visiter l’infirmerie au cours de la saison. Cet après-midi, il aura toutefois sous la main un effectif plus complet, particulièrement à l’attaque avec le retour des receveurs de passes Hassane Dosso et Carl Chabot.

«Hassane, oui, amène beaucoup, mais il y a beaucoup de joueurs qui n’étaient pas là au dernier match ici et ils vont tous être là demain [samedi]. Définitivement, on est plus en confiance quand tous nos joueurs sont là. »

«La clé de n’importe quelle offensive c’est d’avoir plusieurs armes différentes pour pouvoir faire un peu de tout. On est très heureux d’avoir le retour de notre receveur numéro un. Mais je pense que d’avoir tous nos gars de retour, c’est là qu’on peut distribuer le ballon à différentes armes.»

Glen Constantin est bien au fait de ces retours au jeu. « Je pense qu’ils vont avoir les effectifs quasiment à plein régime. Ils ont un bon groupe de receveurs et un très, très bon quart-arrière.»

Après avoir profité d’un automne clément côté température, les deux équipes risquent de devoir composer avec la pluie et le vent. Des éléments qui pourraient avoir une influence sur le match.

Constantin s’est permis de rappeler une phrase qu’il répète souvent lors de ses points de presse hebdomadaires.

«Comme je dis souvent ici le jeudi, ce n’est jamais une mauvaise journée pour courir le ballon, donc il faut qu’on soit en position de le faire », a-t-il sagement indiqué, ajoutant au passage qu’il faudra « sécuriser le ballon » à tout prix pour éviter de coûteux revirements.

Son homologue a lui aussi souligné l’importance de bien courir avec le ballon en cas de pluie et prévient qu’il s’agit d’une facette du jeu des Carabins qui est à point.

«Nos trois derniers matchs, je pense que c’est nos trois meilleurs qu’on a eus au sol. On n’a pas eu des gros chiffres parce qu’on n’a pas couru le ballon beaucoup. Mais au dernier match, Bertrand [Beaulieu] a une moyenne par portée de 9,5 verges. Je pense que notre jeu au sol est beaucoup supérieur à ce qu’il était en début de saison. On a une offensive qui arrive avec de la confiance ic », a-t-il dit.

Reste à voir si dame Nature aura elle aussi son mot à dire sur le résultat de la partie.