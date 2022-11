Paris sportifs: les meilleures offres sur Mise-o-jeu

Voici quatre offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du dimanche 13 novembre qui en valent le détour.

Hockey: Flyers de Philadelphie c. Stars de Dallas

Les Flyers de Philadelphie en ont surpris plus d’un en ce début de saison, eux qui jouent pour une fiche supérieure à ,500 (7-5-2). Ils éprouvent tout de même des problèmes offensivement, avec la deuxième pire moyenne de la Ligue nationale pour le nombre de buts marqués par match (2,57). Ils feront face à l’une des meilleures défensives du circuit Bettman, et surtout, le gardien le plus en forme des 32 équipes, en Jake Oettinger, pressenti pour obtenir un neuvième départ. Ce dernier possède la meilleure moyenne de buts contre (1,90) et le cinquième meilleur taux d’efficacité (,931), parmi les portiers ayant disputé au moins cinq matchs.

Prédiction : Victoire des Stars en temps réglementaire – 1,95

Football: Packers de Green Bay c. Cowboys de Dallas

Les Packers de Green Bay et leur quart-arrière Aaron Rodgers traversent une horrible séquence de cinq défaites, dont certaines contre des adversaires relativement faibles comme les Lions de Detroit et les Commanders de Washington. Pour leur part, les Cowboys ont gagné six de leurs sept derniers matchs. Le retour au jeu de leur pivot Dak Prescott, blessé lors de la première semaine d’activités, semble les avoir motivés davantage, eux qui ont gagné leurs deux derniers duels avec Prescott derrière le centre par au moins trois possessions.

Prédiction : Victoire des Cowboys par cinq points ou plus – 1,80

Soccer : Brighton & Hove Albion c. Aston Villa

Brighton & Hove Albion traverse une excellente séquence avec trois victoires, toutes compétitions confondues, en plus d’avoir inscrit 10 filets durant cette période. Si bien que le club anglais est bien impliqué dans la lutte pour une place dans le top 6 de son championnat, ce qui rime aussi avec une place dans une compétition européenne la saison prochaine. Aston Villa, pour sa part, a une saison en montagnes russes. Il a particulièrement de la difficulté loin de son stade, avec trois défaites de suite en pareilles circonstances.

Prédiction : Victoire de Brighton & Hove Albion – 1,75

Soccer : Mainz c. Eintracht Francfort

Mainz n’a pas encore atteint le fond du baril, mais une défaite contre Schalke, bon dernier du championnat allemand, à sa plus récente sortie, n’a rien pour rassurer, lui qui est arrivé à court pour un troisième duel de suite. C’est tout le contraire pour Francfort, qui a triomphé lors de sept de ses huit derniers matchs, dont quatre fois en autant de tentatives sur la pelouse de son adversaire.

Prédiction : Victoire de l’Eintracht Francfort – 2,35