«Matheson, toute qu’une acquisition du CH» - Letang

Le nouveau venu Mike Matheson n’a toujours pas enfilé l’uniforme Bleu-Blanc-Rouge en raison d’une blessure au muscle abdominal.

L’arrière Kristopher Letang a côtoyé Matheson lors des deux dernières saisons dans l’organisation des Penguins de Pittsburgh et assure que le Tricolore a fait toute qu’une acquisition.

«Mike est un joueur incroyable. Je l’ai trouvé spécial dès notre première rencontre», a-t-il d’abord expliqué.

«Matheson est un patineur exceptionnel. Il était le meilleur patineur et revendiquait également le meilleur lancer de toute notre équipe», a renchéri l’auteur de 658 points en 954 parties jouées dans le circuit Bettman.

«Mike a tous les atouts pour être explosif sur la surface glacée et d’en faire voir de toutes les couleurs aux partisans montréalais, en plus d’être un excellent gars dans la chambre.»

«C’est toute qu’une acquisition pour les Canadiens», a conclu Letang.

«Rien n’a changé»

Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang en sont à une 17e saison à évoluer ensemble au profit des «Pens».

Trois conquêtes de la Coupe Stanley plus tard, le Québécois assure que rien n’a changé depuis 2006.

«Mis à part d’être plus vieux et d’avoir plus d’expérience, rien n’a changé.»

«Le désir de gagner est le même. On veut gagner et soulever une autre coupe Stanley. On veut revivre ces sentiments-là.»

Savoureuse anecdote au sujet de Crosby

Sidney Crosby a marqué l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Malgré un talent hors-norme, «Sid the Kid» n’a jamais lésiné sur les efforts, bien au contraire.

