Martin St-Louis s'est montré très satisfait de la performance de ses joueurs, samedi soir, après la victoire de 5-4 en prolongation face aux Penguins de Pittsburgh.

L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal a indiqué après la rencontre que l'ambiance dans le vestiaire n'est que positive.

Voici quelques citations de son point de presse :

«La manière dont on joue, ça va nous amener à faire ce qu’on veut à la fin.»

«On impose beaucoup de vitesse à l’autre équipe. J’ai aimé l’engagement des gars du début à la fin.»

«On a manqué d’exécution un peu au début, mais on s’est remis au travail après.»

«C’est une belle atmosphère et c’est notre responsabilité de garder cette atmosphère. Il faut faire attention aux résultats. Ça amène beaucoup d'enthousiasme, mais quand tu n'as pas les résultats, il faut que tu conserves cette atmosphère. On va corriger les erreurs et il faut garder cette mentalité.»

«On pense présentement que les cinq (attaquants) nous donnent une chance en avantage numérique. Il y a de la continuité. À part Monahan qui joue devant le filet, les trois autres se promènent. On commence à être imprévisibles pour l’autre équipe, mais très prévisibles pour notre équipe. C'est là que tu commences à ressembler à un avantage numérique (efficace).»

«On n’a pas de classement dans le vestiaire. Les joueurs ne le regardent pas. On se présente.»

«Dach joue le jeu. Pas son jeu, le jeu (the game). C’est un signe d’intelligence. Il absorbe et applique et qu’on lui montre. C’est notre travail. Il n’a pas la pression de gagner les mises au jeu. Il joue librement.»

Point de presse de Mike Hoffman

pdphoffman -

Poibt de presse de Jonathan Drouin

pdpddrouin -

Point de presse de Nick Suzuki

pdpsuzuki -

Point de presse de Josh Anderson

pdpanderson -

Point de presse de Martin St-Louis

PDPMSL -

À voir dans la vidéo ci-dessus.