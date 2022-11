Dur coup pour les Steelers

Les Steelers de Pittsburgh ont reçu une bien mauvaise nouvelle, samedi : leur maraudeur étoile Minkah Fitzpatrick sera absent pour plusieurs semaines.

L’athlète de 25 ans ne se serait pas bien senti durant l’entraînement des siens, selon des informations du réseau ESPN, et aurait immédiatement passé des tests qui ont révélé qu’il avait besoin de subir une appendicectomie.

Les Steelers ont ainsi révélé qu’il ne serait pas en uniforme contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche.

Il serait aussi surprenant de le voir en uniforme lors du match des siens le 20 novembre, contre les Bengals de Cincinnati, et même celui du 28 novembre, contre les Colts d’Indianapolis, étant donné la nature du problème de santé. À titre comparatif, le pivot des Bengals de Cincinnati Joe Burrow avait aussi subi une appendicectomie tout juste avant le camp d’entraînement des siens et avait raté plus de deux semaines d’activités.

Véritable pierre angulaire de la défensive des Steelers, Fitzpatrick a réussi trois interceptions en sept duels en 2022, dont une retournée pour un majeur, en plus de défendre six passes et de réussir 45 plaqués, dont 28 en solo.

La mauvaise nouvelle du jour a toutefois été accompagnée d’une bonne nouvelle pour la formation de la Pennsylvanie, qui verra son chasseur de quart vedette T.J. Watt effectuer un retour au jeu.

Ce dernier est absent des terrains de la NFL depuis la première semaine d’activités, quand il s’était blessé au muscle pectoral gauche. Il avait réussi une interception et un sac du quart avant de se blesser. En raison de cette longue absence, il serait très surprenant de le voir défendre son titre pour le plus de sacs du quart, lui qui en avait réussi 22,5 en 2021.