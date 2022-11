Le CH y va pour trois

Les Penguins de Pittsburgh sont en visite à Montréal pour la deuxième fois déjà de la saison.

Cet autre affrontement contre les Canadiens sera présenté à TVA Sports et sur TVA Sports Direct à compter de 18h (avant-match).

Le 17 octobre, le CH l’avait emporté 3-2 en prolongation grâce à un but de Kirby Dach. Le nouveau venu connaît d’ailleurs une excellente séquence. Dach a récolté neuf points à ses six derniers matchs, dont un doublé à son plus récent, mercredi, dans la victoire de 5-2 contre les Canucks de Vancouver.

Les hommes de Martin St-Louis visent une troisième victoire de suite, tout comme les Penguins, qui ont arrêté à sept leur série de défaites plus tôt cette semaine.

Les Penguins en seront à leur deuxième match en deux soirs, après avoir battu les Maple Leafs à Toronto par la marque de 4-2, vendredi.

L’attaquant Josh Anderson renouera avec l’action, après avoir été suspendu deux matchs pour sa mise en échec par-derrière aux dépens du défenseur des Golden Knights de Vegas Alex Pietrangelo, samedi dernier. La recrue Juraj Slafkovsky a quant à elle encore une rencontre de suspension à purger.