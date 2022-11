Tout comme le CH, les Coyotes surprennent

On les croyait destinés à la cave de la Ligue nationale de hockey, mais ils se battent pour une place en séries éliminatoires après une dizaine de rencontres: à l’instar du Canadien de Montréal, les Coyotes de l’Arizona déjouent les pronostics en ce début de saison.

Jeudi, face aux Islanders de New York, la formation du désert a remporté un troisième duel consécutif pour porter sa fiche à 6-6-1. La campagne a beau être jeune, mais les humbles Coyotes surprennent en occupant la deuxième place réservée aux équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest après 13 matchs.

«Tout le monde s'amuse par les temps qui courent, s’est réjoui le gardien Karel Vejmelka, selon le NHL.com, après avoir blanchi les Islanders 2 à 0. Nous sommes vraiment fiers les uns des autres. Nous devons continuer de faire la même chose les prochains jours et matchs.»

L’homme masqué tchèque, qui a fait ses débuts dans le circuit Bettman en 2021-2022, est le principal artisan des succès de la troupe d’André Tourigny. L’athlète de 26 ans est tout simplement phénoménal derrière sa frêle brigade défensive depuis le début du mois, affichant un dossier de 4-0-0, une moyenne de buts alloués de 1,00 et un taux d’efficacité mirobolant de ,970.

Vejmelka a tout de même vanté les mérites de ses coéquipiers après le match, eux qui ont pavé la voie à son jeu blanc en limitant les «Isles» à 24 lancers.

«Je suis tellement fier de la façon dont nous avons joué, a-t-il enchaîné. C’est une grande victoire d’équipe. Nous avons bloqué une tonne de tirs, ce qui était crucial pour nous ce soir [jeudi]. C’était une tâche facile à accomplir pour moi.»

«Nous savons comment nous voulons jouer. Je crois qu’il s’agissait d’un des meilleurs matchs de la saison pour nous. Je pense que nous avons respecté la structure que nous voulions employer.»

Cette structure et cette culture d’équipe privilégiant l’abnégation, c’est l’ancien pilote des Huskies de Rouyn-Noranda qui les a implantées. En l’absence de ses meneurs Nick Schmaltz et Jakob Chychrun, tous deux blessés, Tourigny a réussi à faire ressortir le meilleur d'un groupe de joueurs pour la plupart inexpérimentés.

Contre les Islanders, qui avaient triomphé lors de sept de leurs huit duels précédents, c’est l’agressivité de ses hommes qui a rapporté.

«Je crois que nous avons fait de l’excellent travail, a exprimé l’homme natif de Sainte-Monique. Nous avons appliqué beaucoup de pression sur le porteur de la rondelle, et ils ont souvent raté la cible avec leurs lancers. J’aime penser que c’est l’agressivité des gars qui les ont forcés à faire des jeux précipités.»

Surprenant Maccelli

Parmi les grandes surprises de la saison chez les «Yotes», on compte l’attaquant finlandais Matias Maccelli. Vous serez peut-être surpris d’apprendre que cet ailier de 22 ans occupe le premier rang des pointeurs chez les recrues, à égalité avec Matty Beniers et Shane Pinto.

Ancien choix de quatrième ronde en 2019, Maccelli a disputé 23 rencontres la saison dernière, au cours desquelles il n’a inscrit que six points. Il en compte neuf après seulement 13 joutes en 2022-2023.

Maccelli évolue sur le deuxième trio des Cotoyes, aux côtés de Nick Bjugstad et Lawson Crouse. Un autre joueur de première année, Dylan Guenther, évolue à droite de Clayton Keller et Barrett Hayton sur la première unité. Le prometteur Guenther a récolté six points en 12 parties depuis ses débuts.