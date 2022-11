Penguins : des joueurs qui suscitent toujours l’attention ici

Le Canadien retrouvera samedi les Penguins de Pittsburgh, qui visiteront le Centre Bell pour une deuxième fois en moins d’un mois et comme à chaque match de cette formation à Montréal, certains joueurs seront scrutés à la loupe.

Les «Pens» ont récemment éprouvé toutes sortes d’ennuis, leur victoire de 4 à 1 aux dépens des Capitals de Washington mercredi freinant une séquence de sept défaites. Ayant aussi rendez-vous avec les Maple Leafs de Toronto vendredi, ils voudront évidemment venger leur revers de 3 à 2 en prolongation subi aux mains du Tricolore le 17 octobre. Le duel qui sera présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports devrait mettre du piquant dans la soirée des amateurs de hockey et les patineurs suivants pourraient apporter leur large contribution à ce propos.

Jeff Petry

L’ancien défenseur du Canadien n’a pas vécu de grandes retrouvailles avec le domicile des Glorieux le mois passé, même si l’organisation montréalaise lui a réservé un bel hommage vidéo durant une pause publicitaire, le tout marqué par les applaudissements de la foule. Autrement, celle-ci l’a conspué à chaque possession de rondelle et le vétéran se trouvait au banc des pénalités quand Kirby Dach a tranché le débat en temps supplémentaire. Jeff Petry a d’ailleurs visité le cachot trois fois au cours de la soirée. Il voudra faire mieux en fin de semaine.

Crédit photo : AFP

Sidney Crosby

Incontournable des matchs des Penguins, le célèbre numéro 87 domine les siens avec 15 points en 2022-2023. La mauvaise nouvelle pour le Bleu-Blanc-Rouge, c’est que Sidney Crosby a inscrit son nom sur la feuille de pointage dans ses deux dernières sorties. Il espère également connaître de meilleurs moments à Montréal qu’à son dernier passage, car il a été tenu en échec en octobre. Aussi, il a produit à un bon rythme face au Canadien pendant sa carrière, totalisant 21 buts et 37 mentions d’aide pour 58 points en 44 rencontres.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Evgeni Malkin

«Geno» demeure une menace offensive constante, ayant amassé 13 points en autant de sorties depuis le début de la campagne. Pivotant le deuxième trio complété par Jason Zucker et Rickard Rakell, il vise une 13e année de 20 buts ou plus dans la Ligue nationale. Si Evgeni Malkin atteint son objectif, le Canadien pourra dire qu’il a contribué : l’attaquant a obtenu les deux filets de son club, le 17 octobre. Museler à la fois Crosby et Malkin représente un défi de taille, les deux triples vainqueurs de la coupe Stanley occupant les deux premiers rangs des pointeurs des Penguins.

Crédit photo : AFP

Kristopher Letang

L’autre membre du trio de joueurs d’expérience ayant vécu les années glorieuses à Pittsburgh éprouve quelques ennuis en défensive. Kristopher Letang présente un différentiel de -6, résultat notamment d’une très mauvaise partie sur ce plan le 2 novembre contre les Sabres de Buffalo (fiche de -3). Le Québécois est aussi en quête d’un premier but cette saison, mais il a récolté quatre aides lors des trois derniers duels. Celui qui joue sur la première paire avec Marcus Pettersson passe régulièrement plus de 23 minutes sur la glace par joute; d’ailleurs, mercredi, il a joué pas moins de 28 min 48 s.

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

Pierre-Olivier Joseph

Au nombre des hockeyeurs de la Belle Province de l’organisation des Penguins, il y a l’arrière de 23 ans qui offre de belles performances à ses patrons. Son dossier de +5 montre bien sa fiabilité et l’instructeur-chef Mike Sullivan lui accorde normalement une vingtaine de présences par match. Cependant, il a été incapable de finir la partie de mercredi à cause d’une blessure au bas du corps. En revanche, Pierre-Olivier Joseph était de retour à l’entraînement vendredi et pourrait bien renouer avec l’action très rapidement.