LNH: les Devils sont au paradis

Les Devils du New Jersey forment l’une des équipes de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et nagent en pleine confiance, mais gardent surtout en tête les tâches qu’ils doivent accomplir sur la patinoire.

Ayant défait les Sénateurs d’Ottawa 4 à 3 en prolongation jeudi, la formation de l’entraîneur-chef Lindy Ruff a remporté ses huit derniers duels; seuls les Golden Knights de Vegas avec leurs neuf gains consécutifs font mieux actuellement. Aussi, le public montréalais aura l’occasion de voir à l’œuvre les Devils mardi, car ils visiteront le Canadien après avoir accueilli les Coyotes de l’Arizona, samedi.

Les succès du club peuvent s’expliquer de différentes manières, sauf que son rendement offensif ne ment pas. Le New Jersey affiche la sixième meilleure moyenne de buts comptés par rencontre (3,64) de la LNH cette saison. Individuellement, quelques patineurs sont passablement en forme : Jesper Bratt domine les siens avec 18 points, suivi de Nico Hischier (16), Jack Hughes (14) et du défenseur Dougie Hamilton (11). L’ancien du Tricolore Tomas Tatar connaît également de bons moments en vertu de ses neuf points, dont sept mentions d’aide, et de son différentiel de +9. Et devant le filet, Vitek Vanecek fait le travail, ayant gagné six de ses sept décisions avant cependant de tomber au combat en troisième période, jeudi, résultat d’une collision avec Thomas Chabot.

«Lorsque vous voguez sur une telle séquence, vous trouvez différentes façons de l’emporter et c’est ce que nous faisons. Notre manière de jouer nous donne une chance de triompher chaque soir», a souligné Ruff au site NHL.com.

«Je savais qu’on allait être si bons et je ne suis pas surpris du tout, a quant à lui déclaré l’attaquant Miles Wood. Notre équipe a beaucoup de profondeur et vous venez de voir [Akira] Schmid prendre la relève dans les buts. C’est le type de réserve que nous avons et c’est bien de voir tout cela.»

Peuvent-ils continuer?

Reste que les Devils ont des sceptiques à convaincre. La section Métropolitaine n’est pas la plus facile avec la présence des Rangers de New York et des Hurricanes de la Caroline. Puis, il faudra voir si Vanecek peut revenir au jeu rapidement. Déjà, Mackenzie Blackwood est sur le carreau pour quelques semaines à cause d’une entorse au genou.

«On se concentre uniquement sur notre jeu, mais oui, les blessures font partie du hockey», a ajouté Hischier, auteur d’un doublé aux dépens des Sénateurs, tout en se disant persuadé de voir sa formation poursuivre ses habitudes gagnantes si jamais Vanecek doit s’absenter longuement.