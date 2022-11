Les Blues freinent enfin leur glissade

En battant les Sharks de San Jose 5 à 3 jeudi soir, les Blues de St. Louis ont non seulement trouvé un moyen de gagner après huit défaites consécutives, mais ils ont surtout mis un terme à une séquence historique.

Depuis sa saison inaugurale en 1967, jamais la formation du Missouri n’avait perdu autant de fois de suite. À trois reprises dans l’histoire de la concession avait-elle perdu sept fois d’affilée, soit en 1967, 1989 et 2006.

Disons que l’épée de Damoclès flottait dangereusement au-dessus de l’entraîneur-chef Craig Berube, qui a dû pousser un soupir de soulagement en voyant le défenseur Calle Rosen briser l’égalité de 3 à 3 en troisième période.

«Ça donne évidemment une sensation agréable. Nous ne nous sentions pas très bien après avoir perdu autant dernièrement. Mais nous avons gagné. Ce fut une bataille, mais nous avons obtenu la victoire et je crois que nous avons fait beaucoup de bonnes choses ce soir», a souligné le pilote selon le quotidien «St. Louis Post-Dispatch».

«Nos gars se sentiront bien mieux avec cette victoire, mais nous savons que nous avons encore du travail à accomplir, du hockey à jouer. Il reste que c’est un bon départ», a ajouté Berube.

Les Blues ont finalement été en mesure de freiner l’adversaire. Pendant leur série de défaites, ils ont eu la fâcheuse habitude de prendre les devants, avant d’accorder plusieurs buts sans réplique. Le but de Logan Couture au début du troisième vingt a finalement été le dernier des Sharks.

Saad produit

L’attaquant Brandon Saad vit en quelque sorte un début de saison à l’image de celui de son équipe. Blessé au haut du corps, il a raté six matchs que les Blues ont tous perdus. Le joueur de 30 ans n’avait pas encore inscrit son nom à la feuille de pointage en 2022-2023. Il a finalement remédié à cette situation malheureuse.

Une tonne de pression s’est enlevée des épaules de Saad quand il a touché la cible en fin de deuxième période. Son premier but de l’année a permis à St. Louis de prendre les devants 3 à 2.

«C’est toujours agréable de marquer des buts et de contribuer à des victoires. Ça faisait un bout. Et après avoir eu une blessure, je voulais revenir et produire et gagner des matchs. Ç’a fait du bien», a-t-il admis.

La victoire constitue évidemment un soulagement pour le natif de la Pennsylvanie.

«Je crois que ce n’était qu’une question de temps, a évalué Saad. Nous pouvions presque y toucher pendant cette séquence et je crois que nous avons fait du bon boulot en revenant à la maison et en gagnant ici ce soir.»

Après avoir vaincu la pire équipe de la section Pacifique, les Blues se frotteront à la meilleure. Les Golden Knights de Vegas les accueilleront dans la Ville du vice samedi soir.