Le désastre pour les Blue Jackets

Le défenseur des Blue Jackets de Columbus Zach Werenski ratera le reste de la saison régulière à cause d’une déchirure et d’une dislocation de l’épaule subie pendant le match de jeudi contre les Flyers de Philadelphie.

Son équipe a confirmé le tout, vendredi, et cette annonce est peu surprenante, puisque l’entraîneur-chef Brad Larsen avait mentionné la veille être peu optimiste quant à l’étendue des dégâts concernant le hockeyeur de 25 ans. Ce dernier a heurté durement la baie vitrée en essayant de plaquer Travis Konecny. Il s’est dirigé au vestiaire peu après avoir marqué un but.

En 13 affrontements, Werenski a amassé trois filets et cinq mentions d’aide, tout en conservant un différentiel de -6.

Par ailleurs, un autre arrière, Nick Blankenburg, s’absentera pour une durée de six à huit semaines en raison d’une fracture et d’une entorse de la cheville. Pour leur part, les attaquants Sean Kuraly et Jakub Voracek, tous deux touchés au haut du corps, ont vu leur nom être inscrit sur la liste des éclopés.

Columbus occupe la cave de la section Métropolitaine avec quatre triomphes en 13 parties. Le club doit accueillir le Canadien de Montréal les 17 et 23 novembre.